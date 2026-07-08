FIFA vísaði áfrýjun franska knattspyrnusambandsins á gulu spjaldi Michaels Olise frá. Þetta staðfesti Didier Deschamps, landsliðsþjálfari, í dag.
Frakkar ákváðu að reyna við áfrýjun á gulu spjaldi sem Olise hlaut í leik við Paragvæ í 16-liða úrslitum á HM þar sem það setur hann í hættu á leikbanni í undanúrslitum. Fái Olise spjald og vinni Frakkar leik sinn við Marokkó í 8-liða úrslitum á morgun verður hann í leikbanni í undanúrslitum mótsins.
Olise fékk spjald fyrir að fara í andlit Matías Galarza, leikmanni Paragvæ, en endursýningar sýndu að hann snerti ekki andlitið, heldur hélt aðeins í treyju hans. Galarza greip um andlitið og henti sér í jörðina.
Franska knattspyrnusambandið, FFF, taldi sig hafa réttmæt rök fyrir áfrýjuninni, sérstaklega í ljósi fordæmalausrar niðurfellingar Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins, sem mikið hefur verið fjallað um.
Á blaðamannafundi franska liðsins fyrir leik morgundagsins staðfesti Didier Deschamps aftur á móti að beiðni FFF hafi verið vísað frá. Olise verður því í hættu á því að fara í bann, fái hann gult spjald annað kvöld.