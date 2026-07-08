Innlent

Lög­reglan leitar þessara manna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan vill ná tali af þessum mönnum.
Lögreglan vill ná tali af þessum mönnum.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af mönnunum á myndunum hér fyrir ofan vegna máls sem er til rannsóknar hjá embættinu.

Mennirnir eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í síma 444 1000. Þeir sem þekkja til mannanna, eða vita hvar þá er að finna, eru sömuleiðis beðnir um að hafa samband við lögregluna. 

Einnig er hægt að senda tölvupóst á netfangið abending@lrh.is.

„Þótt myndirnar séu óskýrar má ætla að einhverjir geti borið kennsl á mennina,“ segir í tilkynningu lögreglunnar.

Lögreglumál

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