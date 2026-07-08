Fótbolti

Sjáðu sigur­mark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Víkingur fer með eins marks forskot til Ungverjalands.
Víkingur fer með eins marks forskot til Ungverjalands. vísir/diego

Mark Nikolajs Hansen á annarri mínútu uppbótartíma tryggði Íslandsmeisturum Víkings sigur á Ungverjalandsmeisturum Györ í fyrri leik liðanna í 1. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Lykilmaður Víkings varð fyrir meiðslum í leiknum.

Víkingar voru sterkari aðilinn í leiknum í Víkinni í gær en brutu ekki ísinn fyrr en í uppbótartíma.

Nikolaj skallaði þá boltann í netið af örstuttu færi eftir að Samuel Petras varði skalla Óskars Borgþórssonar.

Klippa: Víkingur - Györ 1-0

Nikolaj kom inn á sem varamaður undir lok fyrri hálfleiks fyrir Elías Má Ómarsson sem meiddist.

Keflvíkingurinn var sárþjáður og óttast er að meiðslin séu alvarleg.

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði að gervigrasið í Víkinni hefði valdið meiðslum Elíasar og baunaði á Reykjavíkurborg í viðtali eftir leikinn.

„Meiðslin hjá Elíasi Má settu svartan blett á annars frábært kvöld. Elías Már festir takkana í gömlu og handónýtu gervigrasi sem okkur er boðið upp á hér í Víkinni. Við erum nýbúin að missa leikmann í kvennaliðinu okkar í krossbandsmeiðsli og aðstaðan á þessum velli er til háborinnar skammar,“ sagði Sölvi við Vísi í leikslok.

„Þetta gervigras er löngu komið á tíma og Reykjavíkurborg þarf að hysja upp um sig buxurnar. Víkingur er þessa stundina flaggberi Íslands í fótbolta í Evrópu og það er skandall að við séum að spila á jafn lélegum, og í raun hættulegum, velli og raun ber vitni. Það er ekki boðlegt hvernig aðstaðan er hérna í Víkinni.“

Elías kom til Víkings fyrir tímabilið. Hann er markahæstur í Bestu deildinni ásamt Aroni Sigurðarsyni, fyrirliða KR. Þeir hafa báðir skorað tólf mörk.

Seinni leikur Víkings og Györ fer fram í Ungverjalandi næsta þriðjudag.

Markið úr leiknum í gær og meiðsli Elíasar má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík

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