Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. júlí 2026 12:31 Víkingur fer með eins marks forskot til Ungverjalands. vísir/diego Mark Nikolajs Hansen á annarri mínútu uppbótartíma tryggði Íslandsmeisturum Víkings sigur á Ungverjalandsmeisturum Györ í fyrri leik liðanna í 1. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Lykilmaður Víkings varð fyrir meiðslum í leiknum. Víkingar voru sterkari aðilinn í leiknum í Víkinni í gær en brutu ekki ísinn fyrr en í uppbótartíma. Nikolaj skallaði þá boltann í netið af örstuttu færi eftir að Samuel Petras varði skalla Óskars Borgþórssonar. Klippa: Víkingur - Györ 1-0 Nikolaj kom inn á sem varamaður undir lok fyrri hálfleiks fyrir Elías Má Ómarsson sem meiddist. Keflvíkingurinn var sárþjáður og óttast er að meiðslin séu alvarleg. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði að gervigrasið í Víkinni hefði valdið meiðslum Elíasar og baunaði á Reykjavíkurborg í viðtali eftir leikinn. „Meiðslin hjá Elíasi Má settu svartan blett á annars frábært kvöld. Elías Már festir takkana í gömlu og handónýtu gervigrasi sem okkur er boðið upp á hér í Víkinni. Við erum nýbúin að missa leikmann í kvennaliðinu okkar í krossbandsmeiðsli og aðstaðan á þessum velli er til háborinnar skammar,“ sagði Sölvi við Vísi í leikslok. „Þetta gervigras er löngu komið á tíma og Reykjavíkurborg þarf að hysja upp um sig buxurnar. Víkingur er þessa stundina flaggberi Íslands í fótbolta í Evrópu og það er skandall að við séum að spila á jafn lélegum, og í raun hættulegum, velli og raun ber vitni. Það er ekki boðlegt hvernig aðstaðan er hérna í Víkinni.“ Elías kom til Víkings fyrir tímabilið. Hann er markahæstur í Bestu deildinni ásamt Aroni Sigurðarsyni, fyrirliða KR. Þeir hafa báðir skorað tólf mörk. Seinni leikur Víkings og Györ fer fram í Ungverjalandi næsta þriðjudag. Markið úr leiknum í gær og meiðsli Elíasar má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Víkingur fór með 1-0 sigur af hólmi þegar liðið fékk ungverska liðið Gyori ETO í heimsókn í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta karla á Heimavöll hamingjunnar í Fossvoginum í kvöld. 7. júlí 2026 20:56 Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti Hildur til Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Sjá meira