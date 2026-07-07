Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Hjörvar Ólafsson skrifar 7. júlí 2026 22:21 Sölvi Geir Ottesen þungt hugsi á hliðarlínunni í kvöld. Vísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var afar sáttur við spilamennsku liðsins þegar það lagði Gyori ETO að velli með einu marki gegn engu í fyrri leik liðanna í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta karla í kvöld. Sölvi Geir er hins vegar afar ósáttur við gervigrasið á heimavelli Víkins sem hann telur vera sökudólginn hnémeiðslum Elíasar Más Ómarssonar. „Frammistaðan í þessum leik var til fyrirmyndar og við náðum á löngum köflum að pinna þá niður, skapa aftur og aftur hættulegar stöðugar og fengum klárlega nokkur færi til þess að skora fleiri mörk. Það er stórt hrós á okkur að sjá hversu varfærnir ungversku meistararnir mættu til leiks hér í kvöld en það kom mér vissulega á óvart,“ sagði Sölvi Geir að leik loknum. „Það er vissulega græðgi að fara fram á stærri sigur en eins og leikurinn þróaðist þá hefðum við klárlega átti skilið að skora fleiri mörk. Aftur á móti var sætt að sjá Niko skora og sjá til þess að við værum allavega einu marki yfir fyrir seinni leikinn,“ sagði hann enn fremur. „Meiðslin hjá Elíasi Má settu svartan blett á annars frábært kvöld. Elías Már festir takkana í gömlu og handónýtu gervigrasi sem okkur er boðið upp á hér í Víkinni. Við erum nýbúin að missa leikmann í kvennaliðinu okkar í krossbandsmbeiðsli og aðstðan á þessum velli er til háborinn skammar,“ sagði Sölvi afar ósáttur. „Þetta gervigras er löngu komið á tíma og Reykjavíkurborg þarf að hysja upp um sig buxurnar. Víkingur er þessa stundina flaggberi Íslands í fótbolta í Evrópu og það er skandall að við séum að spila á jafn lélegum og í raun hættulegum velli og raun ber vitni. Það er ekki boðlegt hvernig aðstaðan er hérna í Víkinni,“ sagði þjálfarinn um völl Víkings. „Það er gulls ígildi að hafa jafn öflugan leikmann og Niko til þess að leysa Elías Má af hólmi. Markið sem hann skoraði var týpískt Niko-mark. Hann leggur sig allan fram fyrir liðið og var hugrakkur að setja höfðuðið í boltann og skalla hann yfir línuna,“ sagði Sölvi. „Við áttum okkur á því að við erum að fara í eriðan útileik og eins marks forysta er fljót að fara. Við þurfum að passa upp á að fara ekki út bara til þess að verja markið í 90 mínútur plús. Þar ytra þurfum við að freista þess að þora að halda í boltann, vera aggresívir í sóknarleiknum þegar færi gefst og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma okkur áfram,“ sagði hann um seinni leikinn. Sölvi Geir Ottesen fagnar sigrinum með lærisveinum sínum. Vísir/Pawel Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Lygilegur viðsnúningur Argentínu Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Fótbolti Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Fótbolti 16 ára Berglind mögnuð er Ísland náði sögulegum árangri Körfubolti Sviss - Kólumbía | Síðasti farseðilinn í átta liða úrslit Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Fleiri fréttir Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Sviss - Kólumbía | Síðasti farseðilinn í átta liða úrslit Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Sjá meira