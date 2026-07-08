Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, brá á leik á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi og óskaði eftir liðsstyrk fyrir fótboltalandslið þjóðarinnar fyrir næsta heimsmeistaramót.
Nú stendur yfir leiðtogafundur NATO í Ankara, höfuðborg Tyrklands.
Carney er staddur á fundinum og þegar hann hitti Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, reyndi hann að freista hans.
„Samvirkni þýðir líka að deila áhöfnum. Of ef þið gætuð deilt Erling Haaland með okkur á næsta heimsmeistaramóti væri það mjög, mjög vel þegið,“ sagði Carney við mikla kátínu Støres. „Hann er ekki til sölu,“ sagði sá norski.
Haaland skoraði bæði mörk Noregs þegar liðið vann Brasilíu, 1-2, í sextán liða úrslitum HM á sunnudaginn var. Hann er næstmarkahæstur á mótinu með sjö mörk. Í átta liða úrslitum HM mætir Noregur Englandi.
Þátttöku Kanada er hins vegar lokið en liðið laut í lægra haldi fyrir Marokkó, 3-0, í sextán liða úrslitunum.