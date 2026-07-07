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Upp­gjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Han­sen sá til þess að Víkingur fer með for­ystu til Ung­verja­lands

Hjörvar Ólafsson skrifar
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vísir/anton

Víkingur fór með 1-0 sigur af hólmi þegar liðið fékk ungverska liðinu Gyori ETO í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta karla á Heimavelli hamingjunnar í Fossvoginum í kvöld.

Gestirnir frá Ungverjalandi mættu með varfærna nálgun inn í þennan og leikskipulagið þess eðlis að þeir myndu sætta sig við markalaust jafntefli úr þessum elik.

Víkingur var ívíð sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og Helgi Guðjónsson og Óskar Borgþórsson voru hættulegir á könunum.

Gylfi Þór Sigurðsson fékk fyrsta færi Víkings í leiknum en Elías Már Ómarsson komst næst því að brjóta ísinn i þessum leik.

Skömmu áður en Elías Már fékk besta færi fyrir var hann togaður niður í vítateig Gyori ETO og það hefði hæglega verið hægt að dæma vítaspyrnu.

Undir lok fyrri hálfleiks varð Elías Már fyrir hnémeiðslum og lá sárþjáður á vellinum. Framherjinn þurfti að yfirgefa völlinn vegna þeirra meiðsla og Niko Hansen leysti Elías Má af hólmi í fremstu víglínu.

Víkingur byrjaði seinni hálfleikinn og Aron Elís Þrándarson fékk gott færi til þess að koma heimamönnum yfir í upphafi seinni hálfleiks. Helgi Guðjónsson sendi þá hárnákvæma fyrirgjöf á Aron Elís sem tókst ekki að koma boltanum framhjá Samuel Petras sem stóð vaktina vel í marki Gyori ETO. 

Boltinn hrökk svo fyrir fætur Karls Friðleifs Gunnarssonar sem tókst ekki að finna netmöskvana.

Það var svo Niko Hansen sem skoraði sigurmark Víkings í uppbótartíma seinni hálfleiks. 

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