Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Hjörvar Ólafsson skrifar 7. júlí 2026 20:56 vísir/anton Víkingur fór með 1-0 sigur af hólmi þegar liðið fékk ungverska liðinu Gyori ETO í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta karla á Heimavelli hamingjunnar í Fossvoginum í kvöld. Gestirnir frá Ungverjalandi mættu með varfærna nálgun inn í þennan og leikskipulagið þess eðlis að þeir myndu sætta sig við markalaust jafntefli úr þessum elik. Víkingur var ívíð sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og Helgi Guðjónsson og Óskar Borgþórsson voru hættulegir á könunum. Gylfi Þór Sigurðsson fékk fyrsta færi Víkings í leiknum en Elías Már Ómarsson komst næst því að brjóta ísinn i þessum leik. Skömmu áður en Elías Már fékk besta færi fyrir var hann togaður niður í vítateig Gyori ETO og það hefði hæglega verið hægt að dæma vítaspyrnu. Undir lok fyrri hálfleiks varð Elías Már fyrir hnémeiðslum og lá sárþjáður á vellinum. Framherjinn þurfti að yfirgefa völlinn vegna þeirra meiðsla og Niko Hansen leysti Elías Má af hólmi í fremstu víglínu. Víkingur byrjaði seinni hálfleikinn og Aron Elís Þrándarson fékk gott færi til þess að koma heimamönnum yfir í upphafi seinni hálfleiks. Helgi Guðjónsson sendi þá hárnákvæma fyrirgjöf á Aron Elís sem tókst ekki að koma boltanum framhjá Samuel Petras sem stóð vaktina vel í marki Gyori ETO. Boltinn hrökk svo fyrir fætur Karls Friðleifs Gunnarssonar sem tókst ekki að finna netmöskvana. Það var svo Niko Hansen sem skoraði sigurmark Víkings í uppbótartíma seinni hálfleiks. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík