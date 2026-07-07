Víkingar eiga fyrir höndum afar erfitt verkefni í kvöld í fyrri leik sínum við Ungverjalandsmeistara Györ í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Gestirnir verða þó án síns helsta markahróks sem skoraði mark á HM í Bandaríkjunum fyrir tveimur vikum.
Uppselt er á leikinn í kvöld en hann verður sýndur á Sýn Sport Ísland, klukkan 19.
Nadhir Benbouali, sem skoraði í sigri Alsír gegn Jórdaníu á HM, skoraði fimmtán mörk og varð markahæstur hjá Györ þegar liðið vann Ungverjalandsmeistaratitilinn á síðustu leiktíð.
Benbouali á hins vegar við meiðsli að stríða, samkvæmt ungverskum miðlum, og verður því ekki með í Fossvoginum í kvöld. Hann missti af leiknum við Sviss á föstudaginn, í 32-liða úrslitum, og gat því ekkert gert við 2-0 tapinu sem sendi Alsír út af HM. Meiðslin virðast koma í veg fyrir að hann geti tekið þátt í einvíginu við Víkinga en seinni leikurinn er í Ungverjalandi eftir viku.
„Ég er sannfærður um að við getum fyllt hans skarð og staðið okkur eins vel án hans,“ sagði Milán Vitalis, miðjumaður Györ, við M4 Sport.
Ungversku meistararnir mæta til leiks með nýjan þjálfara því Mexíkóinn Efraín Juárez er tekinn við liðinu, eftir að Balázs Borbély var ráðinn til Ferencváros.
Á vef M4 Sport segir að Juárez hafi ekki fengið mikinn tíma með Györ-liðið til undirbúnings og þá er veðrið á Íslandi talið geta orðið áskorun sem og vallaraðstæður, en gervigras er á heimavelli Víkinga.
„Vonandi getum við náð góðum úrslitum, burtséð frá veðri og vallaraðstæðum,“ sagði Vitalis.