Fótbolti

Maður dagsins á HM: Feimni bolta­strákurinn sem gerði gest­gjöfunum grikk

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Charles De Ketelaere skoraði tvö mörk og lagði upp eitt þegar Belgía vann sannfærandi sigur á heimaliði Bandaríkjanna í sextán liða úrslitum HM.
Charles De Ketelaere skoraði tvö mörk og lagði upp eitt þegar Belgía vann sannfærandi sigur á heimaliði Bandaríkjanna í sextán liða úrslitum HM. getty/Luke Hales

Fyrir leik Bandaríkjanna og Belgíu í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta var athyglin mikil á manninum sem Donald Trump og Gianni Infantino forðuðu frá leikbanni, Folarin Balogun. Eftir leikinn stal hins vegar Belginn Charles De Ketelaere fyrirsögnunum.

Fyrir leik Bandaríkjanna og Belgíu í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta var athyglin mikil á manninum sem Donald Trump og Gianni Infantino forðuðu frá leikbanni, Folarin Balogun. Eftir leikinn stal hins vegar Belginn Charles De Ketelaere fyrirsögnunum.

Mikil undiralda var fyrir leikinn í Seattle í nótt eftir að Balogun var gert kleift að spila þrátt fyrir að hann hefði að öllu eðlilegu átt að vera í leikbanni. Við það gat Trump ekki unað og hringdi í góðvin sinn, FIFA-forsetann Infantino, og í kjölfarið var Balogun leystur úr prísundinni.

Þegar á hólminn var komið hafði hann lítil áhrif á gang mála í leiknum, öfugt við fremsta mann belgíska liðsins.

De Ketelaere er ekki hefðbundinn framherji, hvað þá mikill markaskorari. Á eina tímabili sínu hjá AC Milan mistókst honum til að mynda að skora í fjörutíu leikjum og á síðasta tímabili gerði hann bara fimm mörk í 42 leikjum fyrir Atalanta.

Þrátt fyrir það hefur Rudi Garcia, þjálfari Belgíu, veðjað á De Ketelaere sem fremsta mann belgíska liðsins í fimm af sex leikjum þess á HM.

Hann hafði ekki skorað á mótinu þegar kom að leiknum gegn Bandaríkjunum en það breyttist í nótt. Á 9. mínútu potaði hann boltanum yfir línuna eftir fyrirgjöf frá orkuboltanum Nicolas Riskin.

Bandaríkin jöfnuðu með marki beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu en nánast í næstu sókn kom De Ketelaere Belgíu aftur yfir. Aftur kom fyrirgjöf frá vinstri, nú frá Leandro Trossard, og De Ketelaere hafði betur gegn fyrirliða bandaríska liðsins, Tim Ream, í loftinu og skallaði boltann í netið.

De Ketelaere var ekki hættur því á 57. mínútu pressaði hann Matt Freese, markvörð Bandaríkjanna. Boltinn féll fyrir fætur Hans Vanaken sem skilaði honum rakleitt í markið.

Tíu mínútum síðar fór De Ketelaere af velli og í hans stað kom Romelu Lukaku, langmarkahæsti leikmaður í sögu belgíska landsliðsins, og hann kórónaði góða frammistöðu Belganna með marki á þriðju mínútu í uppbótartíma.

Þetta var einn af stóru dögunum á ferli hins 25 ára De Ketelaeres sem hefur alið manninn á Ítalíu síðan 2022. Hann er fæddur í Brussel og gekk í raðir Club Brugge aðeins sjö ára að aldri.

Meðfram því að æfa og spila með yngri liðum Club Brugge var De Ketelaere boltastrákur á leikjum aðalliðs félagsins. Hann var átján ára þegar hann byrjaði sjálfur að spila fyrir aðallið Club Brugge og frammistaða hans vakti athygli stórliða. Svo fór að Milan festi kaup á De Ketelaere en hann olli miklum vonbrigðum hjá þeim rauðu og svörtu sem losuðu sig við hann til Atalanta.

Þar hefur betur gengið hjá hinum hægláta De Ketelaere sem er lítið fyrir sviðsljósið og kann illa við alla athyglina sem fylgir því að vera fótboltamaður í fremstu röð.

Fyrir nokkrum árum var því spáð að De Ketelaere yrði arftaki Kevins De Bruyne í belgíska landsliðinu. Og það var kannski viðeigandi að De Bruyne skyldi leggja fyrsta landsliðsmark De Ketelaeres upp, í 2-1 tapi fyrir Ítalíu.

Eftir leikinn í Seattle eru landsliðsmörkin orðin átta og De Ketelaere fær tækifæri til að bæta við þá tölu þegar Belgar mæta Spánverjum í átta liða úrslitum HM. Það verður þó ærið verkefni því Evrópumeistararnir hafa ekki enn fengið á sig mark á HM. En þrátt fyrir ýmsa vankanta er belgíska liðið komið í átta liða úrslit á HM og vill eflaust endurtaka leikinn frá því í Mexíkó fyrir fjörutíu árum og tryggja sér sæti í undanúrslitum með sigri á Spáni.

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