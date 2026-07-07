Spánn og Belgía mætast í 8-liða úrslitum HM í fótbolta á föstudagskvöld, eftir að Belgar slógu heimamenn út með frábærum 4-1 sigri í Bandaríkjunum í nótt.
Í aðdraganda leiksins snerist öll umræðan um pólitísk afskipti Donalds Trump og þá staðreynd að framherjinn Folarin Balogun fengi að spila leikinn þrátt fyrir rauða spjaldið sem hann hafði fengið, í síðasta leik gegn Bosníu.
Þrátt fyrir hótanir Belga um að úrslitin yrðu kærð ef Balogun spilaði þá var hann í byrjunarliðinu í nótt en það hjálpaði Bandaríkjamönnum lítið gegn einbeittu og ákveðnu liði Belgíu.
Charles De Ketelaere, hinn 25 ára leikmaður Atalanta, var í aðalhlutverki í sigrinum en hann skoraði tvö mörk og lagði svo upp eitt eftir skelfileg markmannsmistök.
De Ketelaere skoraði fyrst á 9. mínútu, eftir sókn fram vinstra megin þar sem Leandro Trossard lék í stað Jérémy Doku.
Bandaríkin jöfnuðu á 31. mínútu, úr aukaspyrnu sem Balogun krækti í en úr henni skoraði Malik Tillman með þrumuskoti sem fór af varnarveggnum og í netið.
Strax í kjölfarið átti Trossard hins vegar fyrirgjöf á kollinn á De Ketelaere sem kom Belgum í 2-1. Á 57. mínútu vann De Ketelaere svo boltann af Matthew Freese, markverði Bandaríkjanna, og kom honum á Hans Vanaken sem skoraði næsta auðveldlega.
Rétt fyrir lokaflautið bætti Romelu Lukaku svo við enn einu marki sínu í landsliðsbúningi Belgíu og innsiglaði öruggan sigur. Hann fagnaði markinu með því að halda á treyju Amadou Onana en Belgar urðu fyrir áfalli í fyrri hálfleik þegar miðjumaðurinn meiddist í hné.