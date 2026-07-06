Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júlí 2026 22:42 Óskar Hrafn segir tvo trúða koma saman, Donald Trump og Gianni Infantino. Getty/Vísir Sérfræðingum í HM kvöldi á RÚV er lítt skemmt yfir ákvörðun FIFA að fresta leikbanni Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins, fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum mótsins í kvöld. Óskar Hrafn Þorvaldsson segir trúðasamkomu vestanhafs. Donald Trump Bandaríkjaforseti stærði sig af því í dag að hafa fengið banni Balogun hnekkt. Hann hafi haft samband við Gianni Infantino, forseta FIFA, og í kjölfarið hafi ákvörðunin verið tekin um að fresta banni bandaríska framherjans. Mál sem slíkt á sér ekki fordæmi. Infantino tók fyrir það að Trump hafi haft áhrif á ákvörðunina um bannið. Dómstólar FIFA væru sjálfstæðir og hann sjálfur hefði ekki heldur áhrif þar á. Rætt var um málið á RÚV í kvöld og þar sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR og sérfræðingur RÚV í kringum mótið, málið hreinlega vera vandræðalegt fyrir alla viðkomandi. „Þetta er bara vandræðalegt. Ég veit að það sem ég segi ýtir ekki við Infantino og að hann taki sig saman í andlitinu eða fari að haga sér eins og maður. Hann er löngu farinn yfir allt sem eðlilegt telst. Hann er löngu farinn yfir til Svarthöfða og félaga. Hann var farinn inn í myrkrið og honum verður ekki ýtt inn í ljósið út af því sem ég segi.“ „Þetta er grín og vandræðalegt. Þetta er sérstaklega vandræðalegt fyrir Bandaríkjamenn. Infantino er trúður og var trúður fyrir þetta hangandi með öllum og sleikjandi rassgatið á öllum ríku köllunum og áhrifamiklu mönnunum,“ segir Óskar Hrafn. „Þeir sitja náttúrulega uppi með appelsínugulan trúð og þarna koma tveir trúðar saman og það er ekkert sérstaklega gáfulegt sem gerist þá. Þetta er vandræðalegt fyrir FIFA en kemur ekkert rosalega á óvart því hann er búinn að vera gera lítið úr þessu,“ segir Óskar enn fremur. Fyrrum landsliðsfyrirliðinn Eiður Smári Guðjohnsen var með Óskari í setti RÚV í kvöld. Hann tók undir gagnrýnina. „Þetta er skammarlegt og tekur burt trúverðugleika hjá FIFA. Hversu mikil áhrif Trump hafði á þetta vitum við aldrei, en að þetta sé að gerast dregur þetta mót niður um þrjú til fjögur plön. „Þú getur ekki gert þetta á miðju móti, þetta þarf að liggja fyrir, þessi regla, fyrir mótið. Ef aðrir eru búnir að taka út sína refsingu þá verður bara að vera ein lína,“ segir Eiður Smári. HM 2026 í fótbolta Bandaríkin FIFA Mest lesið Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Fótbolti Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Fleiri fréttir Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Sjá meira