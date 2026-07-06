Fótbolti

Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rass­gatið á ríku köllunum“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Óskar Hrafn segir tvo trúða koma saman, Donald Trump og Gianni Infantino.
Óskar Hrafn segir tvo trúða koma saman, Donald Trump og Gianni Infantino. Getty/Vísir

Sérfræðingum í HM kvöldi á RÚV er lítt skemmt yfir ákvörðun FIFA að fresta leikbanni Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins, fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum mótsins í kvöld. Óskar Hrafn Þorvaldsson segir trúðasamkomu vestanhafs.

Donald Trump Bandaríkjaforseti stærði sig af því í dag að hafa fengið banni Balogun hnekkt. Hann hafi haft samband við Gianni Infantino, forseta FIFA, og í kjölfarið hafi ákvörðunin verið tekin um að fresta banni bandaríska framherjans.

Mál sem slíkt á sér ekki fordæmi. Infantino tók fyrir það að Trump hafi haft áhrif á ákvörðunina um bannið. Dómstólar FIFA væru sjálfstæðir og hann sjálfur hefði ekki heldur áhrif þar á.

Rætt var um málið á RÚV í kvöld og þar sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR og sérfræðingur RÚV í kringum mótið, málið hreinlega vera vandræðalegt fyrir alla viðkomandi.

„Þetta er bara vandræðalegt. Ég veit að það sem ég segi ýtir ekki við Infantino og að hann taki sig saman í andlitinu eða fari að haga sér eins og maður. Hann er löngu farinn yfir allt sem eðlilegt telst. Hann er löngu farinn yfir til Svarthöfða og félaga. Hann var farinn inn í myrkrið og honum verður ekki ýtt inn í ljósið út af því sem ég segi.“

„Þetta er grín og vandræðalegt. Þetta er sérstaklega vandræðalegt fyrir Bandaríkjamenn. Infantino er trúður og var trúður fyrir þetta hangandi með öllum og sleikjandi rassgatið á öllum ríku köllunum og áhrifamiklu mönnunum,“ segir Óskar Hrafn.

„Þeir sitja náttúrulega uppi með appelsínugulan trúð og þarna koma tveir trúðar saman og það er ekkert sérstaklega gáfulegt sem gerist þá. Þetta er vandræðalegt fyrir FIFA en kemur ekkert rosalega á óvart því hann er búinn að vera gera lítið úr þessu,“ segir Óskar enn fremur.

Fyrrum landsliðsfyrirliðinn Eiður Smári Guðjohnsen var með Óskari í setti RÚV í kvöld. Hann tók undir gagnrýnina.

„Þetta er skammarlegt og tekur burt trúverðugleika hjá FIFA. Hversu mikil áhrif Trump hafði á þetta vitum við aldrei, en að þetta sé að gerast dregur þetta mót niður um þrjú til fjögur plön.

„Þú getur ekki gert þetta á miðju móti, þetta þarf að liggja fyrir, þessi regla, fyrir mótið. Ef aðrir eru búnir að taka út sína refsingu þá verður bara að vera ein lína,“ segir Eiður Smári.

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