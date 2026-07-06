Kylian Mbappe hefur lýst paragvæska öldungadeildarþingmanninum Celeste Amarilla sem „fyrirlitlegum kynþáttahatara“ eftir að hún lét ljót ummæli falla um franska fyrirliðann á samfélagsmiðlum.
Franska knattspyrnusambandið hefur tilkynnt ummæli Amarilla til saksóknaraembættisins „með það í huga að fara í málsókn“. Ekki er þó ljóst hvar slíkt saksókn færi fram.
Frakkland sigraði Paragvæ í hörðum leik, 1-0, í 16-liða úrslitum HM á laugardaginn, þar sem Mbappe skoraði eina markið úr vítaspyrnu.
Celeste Amarilla, er 61 árs lögfræðingur sem situr í öldungadeild þings Paragvæ, gagnrýndi leikmann Real Madrid á fjölmörgum samfélagsmiðlum.
Í færslu á Instagram á laugardagskvöldið deildi hún tveimur myndum af Mbappe. Þar kallaði Amarilla hann „nýlendubúa frá Kamerún, sem reyndi af öllu hjarta að þykjast vera Frakki“ og kallaði hann „hrokafullan og ljótan“.
„Hann var taugaóstyrkur og hræddur allan leikinn. Alveg eins og restin af liðinu hans. Þeim tókst ekki að skora eitt einasta mark og þeir unnu með minnsta mun.“
„Það eina sem má setja út á landslið Paragvæ er að þeir gáfu honum ekki einn á kjammann eftir að leiknum lauk. Og ég er ekki einu sinni fótboltaaðdáandi.“
Hún hafði áður gagnrýnt Mbappe á X fyrr á laugardagskvöldið og vitnaði í færslu þar sem framherjinn fagnaði fyrir framan markvörð Paragvæ, Orlando Gill: „Þessi skepna lærði aldrei að skrifa. Í stað brjóstamjólkur saug hann á kókoshnetum og menntuðustu verurnar sem hann hlustaði á voru simpansar.”
„Þú hefðir átt að gefa honum fingurinn, Orlando Gill.“
Amarilla hefur setið í öldungadeild Lýðveldisins Paragvæ frá árinu 2023 og hefur starfað í stjórnmálum í landinu frá árinu 1982.
Eins og áður segir vann Frakkland 1-0 sigur á Paragvæ og mætir Marokkó í 8-liða úrslitum á Foxborough-vellinum á fimmtudaginn kemur.