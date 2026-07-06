Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júlí 2026 23:31 Ancelotti var svekktur eftir tapið fyrir Noregi en heldur starfinu. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images Carlo Ancelotti mun áfram stýra landsliði Brasilíu þrátt fyrir fall liðsins úr leik á HM karla í fótbolta fyrir Noregi í 16-liða úrslitum. Noregur vann 2-1 sigur á Brössum í New York þökk sé tveimur mörkum Erling Haaland. Neymar skoraði eina mark Brasilíumanna af vítapunktinum seint í uppbótartíma og reyndist það lítið annað en sárabót. Miklar vonir voru bundnar við Ancelotti sem þjálfara brasilíska liðsins, enda hefur Ítalinn unnið til fjölda titla á löngum ferli með liðum á við AC Milan, Chelsea og Real Madrid. Niðurstaðan hins vegar fall úr leik í 16-liða úrslitum mótsins sem er versti árangur Brasilíu á heimsmeistaramóti síðan liðið féll úr leik í riðlakeppninni á HM á Englandi árið 1966. Yfirmaður landsliðsmála hjá brasilíska knattspyrnusambandinu, Rodrigo Caetano, sagði eftir tapið fyrir Norðmönnum: „Við þurfum nú að huga að því að ferlið haldi áfram á hefðbundinn hátt, með meiri yfirvegun. Við munum vinna áfram með þjálfaranum okkar fram að HM 2030 en gerum viðeigandi breytingar sem til þurfa.“ Ancelotti tók við brasilíska landsliðinu í maí í fyrra eftir að hafa hætt sem þjálfari Real Madrid það vorið. Í maí á þessu ári skrifaði hann undir framlengingu á samningi sínum fram yfir HM 2030. Ancelotti sagði eftir tapið fyrir Noregi að svekkjandi niðurstaða yrði nýtt sem „bensín fyrir komandi átök“. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Fótbolti Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Fleiri fréttir Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Sjá meira