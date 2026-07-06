Fótbolti

Ancelotti á­fram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ancelotti var svekktur eftir tapið fyrir Noregi en heldur starfinu.
Ancelotti var svekktur eftir tapið fyrir Noregi en heldur starfinu. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Carlo Ancelotti mun áfram stýra landsliði Brasilíu þrátt fyrir fall liðsins úr leik á HM karla í fótbolta fyrir Noregi í 16-liða úrslitum.

Noregur vann 2-1 sigur á Brössum í New York þökk sé tveimur mörkum Erling Haaland. Neymar skoraði eina mark Brasilíumanna af vítapunktinum seint í uppbótartíma og reyndist það lítið annað en sárabót.

Miklar vonir voru bundnar við Ancelotti sem þjálfara brasilíska liðsins, enda hefur Ítalinn unnið til fjölda titla á löngum ferli með liðum á við AC Milan, Chelsea og Real Madrid.

Niðurstaðan hins vegar fall úr leik í 16-liða úrslitum mótsins sem er versti árangur Brasilíu á heimsmeistaramóti síðan liðið féll úr leik í riðlakeppninni á HM á Englandi árið 1966.

Yfirmaður landsliðsmála hjá brasilíska knattspyrnusambandinu, Rodrigo Caetano, sagði eftir tapið fyrir Norðmönnum:

„Við þurfum nú að huga að því að ferlið haldi áfram á hefðbundinn hátt, með meiri yfirvegun. Við munum vinna áfram með þjálfaranum okkar fram að HM 2030 en gerum viðeigandi breytingar sem til þurfa.“

Ancelotti tók við brasilíska landsliðinu í maí í fyrra eftir að hafa hætt sem þjálfari Real Madrid það vorið. Í maí á þessu ári skrifaði hann undir framlengingu á samningi sínum fram yfir HM 2030.

Ancelotti sagði eftir tapið fyrir Noregi að svekkjandi niðurstaða yrði nýtt sem „bensín fyrir komandi átök“.

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