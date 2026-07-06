Fótbolti

Trump um sím­talið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“

Sindri Sverrisson skrifar
Gianni Infantino og Donald Trump hafa orðið góðir félagar á síðustu árum.
Gianni Infantino og Donald Trump hafa orðið góðir félagar á síðustu árum. Getty/Jia Haocheng

Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti við fjölmiðla í dag að hann hefði hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, og farið fram á að leikbann Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna, yrði tekið til endurskoðunar. „Ég fékk þá til að gera þetta,“ sagði Trump ánægður með niðurstöðu FIFA í málinu.

Balogun hefur verið frábær fyrir Bandaríkin á HM og skorað þrjú mörk en hann fékk rautt spjald gegn Bosníu í síðasta leik sem alla jafna hefði þýtt að hann yrði sjálfkrafa í leikbanni gegn Belgíu í 16-liða úrslitunum í nótt.

Aganefnd FIFA ákvað hins vegar að bannið yrði skilorðsbundið til eins árs og gerði þannig Balogun kleift að spila áfram á HM eins og ekkert hefði ískorist.

Strax í gær greindu virtir miðlar frá því að Trump hefði haft samband við Infantino til að fá banninu hnekkt og nú hefur Trump sjálfur hreykt sér af sínum þætti í málinu. Hann kvaðst þó aðeins hafa farið fram á að málið yrði tekið til endurskoðunar, í ljósi þess að Balogun hefði ekki verðskuldað rautt spjald.

„Þetta var ekki brot. Mér fannst þetta bara vera tveir frábærir íþróttamenn sem rákust saman og flæktust saman,“ sagði Trump eins og heyra má hér að ofan. Þá setti hann stórt spurningamerki við brasilíska dómarann Raphael Claus, sem gaf Balogun rauða spjaldið, og sagði hann vafasaman.

„Ég held að þetta [leikbann] hefði skilið eftir svartan blett. Ég get ekki sagt mönnum til. Ég held að það hafi ekki verið þeir sem tóku ákvörðunina. Ég held að það hafi verið nefndin sem tók ákvörðunina. Og þetta var rétt ákvörðun,“ sagði Trump.

Infantino hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann viðurkennir að hafa fengið símtal frá Trump en segir það ekkert óeðlilegt. Allar ákvarðanir um leikbönn séu hins vegar aganefndar sem sé óháð nefnd innan FIFA sem hann sé stundum sammála og stundum ósammála.

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