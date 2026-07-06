Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti við fjölmiðla í dag að hann hefði hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, og farið fram á að leikbann Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna, yrði tekið til endurskoðunar. „Ég fékk þá til að gera þetta,“ sagði Trump ánægður með niðurstöðu FIFA í málinu.
Balogun hefur verið frábær fyrir Bandaríkin á HM og skorað þrjú mörk en hann fékk rautt spjald gegn Bosníu í síðasta leik sem alla jafna hefði þýtt að hann yrði sjálfkrafa í leikbanni gegn Belgíu í 16-liða úrslitunum í nótt.
Aganefnd FIFA ákvað hins vegar að bannið yrði skilorðsbundið til eins árs og gerði þannig Balogun kleift að spila áfram á HM eins og ekkert hefði ískorist.
Strax í gær greindu virtir miðlar frá því að Trump hefði haft samband við Infantino til að fá banninu hnekkt og nú hefur Trump sjálfur hreykt sér af sínum þætti í málinu. Hann kvaðst þó aðeins hafa farið fram á að málið yrði tekið til endurskoðunar, í ljósi þess að Balogun hefði ekki verðskuldað rautt spjald.
Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u— Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026
Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u
„Þetta var ekki brot. Mér fannst þetta bara vera tveir frábærir íþróttamenn sem rákust saman og flæktust saman,“ sagði Trump eins og heyra má hér að ofan. Þá setti hann stórt spurningamerki við brasilíska dómarann Raphael Claus, sem gaf Balogun rauða spjaldið, og sagði hann vafasaman.
„Ég held að þetta [leikbann] hefði skilið eftir svartan blett. Ég get ekki sagt mönnum til. Ég held að það hafi ekki verið þeir sem tóku ákvörðunina. Ég held að það hafi verið nefndin sem tók ákvörðunina. Og þetta var rétt ákvörðun,“ sagði Trump.
Infantino hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann viðurkennir að hafa fengið símtal frá Trump en segir það ekkert óeðlilegt. Allar ákvarðanir um leikbönn séu hins vegar aganefndar sem sé óháð nefnd innan FIFA sem hann sé stundum sammála og stundum ósammála.
FIFA President Gianni Infantino: “I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026
FIFA President Gianni Infantino: “I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf
Í Besta sætinu í dag sögðu menn sína skoðun á fordæmalausri afléttingu leikbanns Folarin Balogun sem fær að spila fyrir Bandaríkin gegn Belgíu á HM í nótt.
Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, segir ótækt að pólitískum brögðum sé beitt til að breyta úrskurðum eins og virðist hafa verið gert í tilfelli bandaríska framherjans Folarins Balogun.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur sent frá sér afdráttarlausa yfirlýsingu vegna fordæmalausu ákvörðunarinnar um að framherji Bandaríkjanna, Folarin Balogun, verði ekki í banni í kvöld vegna rauða spjaldsins sem hann fékk í síðasta leik á HM.
Rudi Garcia, landsliðsþjálfari Belgíu, líkti ákvörðun FIFA um að leyfa bandaríska framherjanum Folarin Balogun að spila í 16-liða úrslitum gegn gestgjöfunum við að kalla 5. júlí „1. apríl“, eftir að eins leiks banni leikmannsins var aflétt. Balogun hafði fengið beint rautt spjald í 2-0 sigri þeirra á Bosníu og Hersegóvínu í 32-liða úrslitum.
Bandaríski framherjinn Folarin Balogun má spila með gegn Belgíu í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta en eins leiks banni hans vegna rauða spjaldsins sem hann fékk gegn Bosníu og Hersegóvínu hefur verið frestað að því er heimildarmenn sem þekkja til málsins hafa tjáð The Athletic.