Lífið

Listabarn á leiðinni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ylfa Eysteinsdóttir og Viktor Weisshappel eiga von á barni.
Ylfa Eysteinsdóttir og Viktor Weisshappel eiga von á barni. Instagram

Listamennirnir Viktor Weisshappel og Ylfa Eysteinsdóttir eiga von á barni. Þetta er fyrsta barn parsins en Viktor og Ylfa hafa verið par í þónokkur ár.

Hjúin birtu sameiginlega færslu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem þau skrifa: „Mikil gleði - Lítið kríli á leiðinni.“

Ylfa er fædd árið 1997 og starfar sem hönnuður. Hún rekur fatamerkið Ylfa Studio. Viktor Weisshappel er fæddur árið 1992, starfar sem grafískur hönnuður og er meðeigandi Striks Studio í Bankastræti. 

Barnalán Tímamót Menning Tíska og hönnun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.