Listabarn á leiðinni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. júlí 2026 13:52 Ylfa Eysteinsdóttir og Viktor Weisshappel eiga von á barni. Instagram Listamennirnir Viktor Weisshappel og Ylfa Eysteinsdóttir eiga von á barni. Þetta er fyrsta barn parsins en Viktor og Ylfa hafa verið par í þónokkur ár. Hjúin birtu sameiginlega færslu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem þau skrifa: „Mikil gleði - Lítið kríli á leiðinni.“ View this post on Instagram A post shared by Viktor Weisshappel (@viktor_weisshappel) Ylfa er fædd árið 1997 og starfar sem hönnuður. Hún rekur fatamerkið Ylfa Studio. Viktor Weisshappel er fæddur árið 1992, starfar sem grafískur hönnuður og er meðeigandi Striks Studio í Bankastræti. Barnalán Tímamót Menning Tíska og hönnun Mest lesið Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Lífið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Lífið Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Lífið Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Lífið samstarf Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Lífið Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Menning Listabarn á leiðinni Lífið Fleiri fréttir Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Sjá meira