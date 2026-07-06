Innlent

Fimm­tíu myndaðir og fimm hand­teknir í al­þjóð­legum að­gerðum gegn vændi á Ís­landi

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Vændið á Íslandi er talið hafa verið skipulagt af kínverskum glæpasamtökum.
Vændið á Íslandi er talið hafa verið skipulagt af kínverskum glæpasamtökum. Europol

Fimmtíu vændiskaupendur náðust á myndskeið og fimm voru handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Aðgerðirnar voru þáttur í alþjóðlegum aðgerðum lögregluyfirvalda í 59 ríkjum. 

Alls voru 1.024 einstaklingar handteknir, þar af 334 sem eru grunaðir um mansal. Þá voru kennsl borin á 2.070 mögulega þolendur. 

Aðgerðirnar, sem bera yfirskriftina Operation GLOBAL CHAIN, fóru fram dagana 8. - 12. júní, í samvinnu við Europol, Frontex og Interpol. Markmiðið var að uppljóstra um og uppræta glæpastarfsemi tengda mansali, bera kennsl á fórnarlömb og stofna til rannsókna á skipulögðum glæpahópum.

Alls hafa 465 nýjar rannsóknir verið hafnar í tengslum við aðgerðirnar.

Flest fórnarlamba glæpastarfseminnar eru fullorðnar konur en 64,2 prósent þeirra voru seldar mansali í vændi. Hlutfallið er enn hærra meðal ólögráða einstaklinga, eða 86,4 prósent.

Aðrir voru seldir mansali til að taka þátt í annars konar glæpastarfsemi, til að betla eða stela. Flest fórnarlambanna koma frá Suður-Ameríku.

Á Íslandi viðhafði lögregla eftirlit við tvo staði þar sem grunur lék á um að vændi væri stundað. Staðirnir eru sagðir tengjast skipulagðri glæpastarfsemi kínverskra aðila.

Eins og fyrr segir náðust myndskeið af 50 vændiskaupendum og þá voru fimm handteknir. Lagt var hald á um 14.000 evrur í reiðufé, þrettán farsíma og ellefu skilríki. 

Í tilkynningu Europol segir að unnið sé að yfirheyrslu vitna.

Borin voru kennsl á sextán mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Tveir voru handteknir vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi.

Mansal Vændi Lögreglumál Kynferðisofbeldi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið