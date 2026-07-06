Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 6. júlí 2026 12:40 Vændið á Íslandi er talið hafa verið skipulagt af kínverskum glæpasamtökum. Europol Fimmtíu vændiskaupendur náðust á myndskeið og fimm voru handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Aðgerðirnar voru þáttur í alþjóðlegum aðgerðum lögregluyfirvalda í 59 ríkjum. Alls voru 1.024 einstaklingar handteknir, þar af 334 sem eru grunaðir um mansal. Þá voru kennsl borin á 2.070 mögulega þolendur. Aðgerðirnar, sem bera yfirskriftina Operation GLOBAL CHAIN, fóru fram dagana 8. - 12. júní, í samvinnu við Europol, Frontex og Interpol. Markmiðið var að uppljóstra um og uppræta glæpastarfsemi tengda mansali, bera kennsl á fórnarlömb og stofna til rannsókna á skipulögðum glæpahópum. Alls hafa 465 nýjar rannsóknir verið hafnar í tengslum við aðgerðirnar. Flest fórnarlamba glæpastarfseminnar eru fullorðnar konur en 64,2 prósent þeirra voru seldar mansali í vændi. Hlutfallið er enn hærra meðal ólögráða einstaklinga, eða 86,4 prósent. Aðrir voru seldir mansali til að taka þátt í annars konar glæpastarfsemi, til að betla eða stela. Flest fórnarlambanna koma frá Suður-Ameríku. Á Íslandi viðhafði lögregla eftirlit við tvo staði þar sem grunur lék á um að vændi væri stundað. Staðirnir eru sagðir tengjast skipulagðri glæpastarfsemi kínverskra aðila. Eins og fyrr segir náðust myndskeið af 50 vændiskaupendum og þá voru fimm handteknir. Lagt var hald á um 14.000 evrur í reiðufé, þrettán farsíma og ellefu skilríki. Í tilkynningu Europol segir að unnið sé að yfirheyrslu vitna. Borin voru kennsl á sextán mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Tveir voru handteknir vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi. Mansal Vændi Lögreglumál Kynferðisofbeldi Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Fleiri fréttir Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík síðustu vikur í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Sjá meira