Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð vegna rútuslyss í Suðursveit í morgun. Allir sem voru um borð í rútunni verða fluttir á slysadeild til skoðunar og er fólkið með ýmiss konar áverka.
Útkall vegna rútu sem hafði oltið út af þjóðveginum við Reynivelli í Suðursveit barst upp úr klukkan tíu í morgun. Hópslysaáætlun var virkjuð og einnig samhæfingarstöð almannavarna.
Alls voru þrettán um borð í rútunni og að sögn Bjarka Oddssonar, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi, var um að ræða hóp erlenda ferðamanna. Enn stendur yfir vinna á vettvangi en Bjarki segir fólkið virðast með minniháttar áverka.
„Við frumathgun eru þetta minniháttar beinbrot en hins vegar eru þarna náttúrulega þrettán einstaklingar þannig að það eru bara ólíkir áverkar,“ segir Bjarki.
Allir verða fluttir á slysadeild, ýmist með þyrlu Landhelgisgæslunnar, sjúkraflugi eða með sjúkraflutningabíl. Fólkið verður bæði flutt á Landspítann og heilbrigðisstofnun Suðurlands. Lögregla naut liðsinnis björgunarsveita og Bjarki segir töluverðan fjölda viðbragðsaðila á vettvangi.
„Þetta hljómarði kannski örlítið alvarlegra í upphafi þannig að við gripum til þeirrar ráðstöfunar að virka hópslysaáætlun og þá fáum við töluvert af mannskap. En þetta virðist ætla að enda betur en við gerðum ráð fyrir í upphafi.
Og hver eru næstu skref hjá ykkur?
Nú erum við bara að flytja slasaða einstaklinga af vettvangi og þá tekur við rannsókn á tildrögum slyssins.“
Vegurinn er lokaður og vettvangsvinna stendur yfir. Bjarki segir að gera megi ráð fyrir umferðatöfum á svæðinu.
„Við gerum ráð fyrir að við getum farið að hleypa á umferð með takmörkunum fljótlega upp úr hádeginu.“