Matthías kominn á áfangaheimili Agnar Már Másson skrifar 6. júlí 2026 11:10 Matthías Björn var sakfelldur ásamt þeim Stefáni Blackburn og Lúkasi Geir Ingvasyni fyrir að hafa myrt hinn 65 ára Hjörleif Hauk Guðmundsson bana hinn 10. mars 2025. Vísir Einn sakborninganna í Gufunesmálinu afplánar það sem eftir er af tólf ára dóms sínum utan fangelsis á áfangaheimilinu Vernd. Verjandi hans segir að ef allt gengur upp fari hann líklega á ökklaband. Að meðtöldu gæsluvarðhaldi frá mars 2025 hefur hinn tvítugi Matthías Björn Erlingsson þegar setið rúmlega ár af tólf ára fangelsisvist samkvæmt dómi Landsréttar, sem mildaði fjórtán ára dóm héraðsdóms yfir honum niður í tólf ár. Hann var sakfelldur ásamt þeim Stefáni Blackburn og Lúkasi Geir Ingvasyni fyrir að hafa myrt hinn 65 ára Hjörleif Hauk Guðmundsson hinn 10. mars 2025. Verjandi Matthíasar, Sævar Þór Jónsson, staðfestir í samtali við fréttastofu að Matthías hafi farið á Vernd hinn 29. júní en DV greindi fyrst frá málinu með vísan í sínar heimildir. „Hann hafði sótt um að fá að hluta af dómnum þar, af því að eftir Vernd fer hann, líklega á ökklaband ef allt gengur upp,“ segir Sævar.Þetta sé meðal annars gert vegna þess að hann sé ungur að árum og ekki með frekari sakaferil að baki.„Hlutfallstíminn er náttúrulega í samræmi við það, þannig að þetta er í raun og veru bara hans réttur og það eru til mörg dæmi um þetta, sérstaklega varðandi unga afbrotamenn.“Hann gangi þó ekki frjáls.„Það er auðvitað fylgst með honum og hann þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, verandi í þessu úrræði, sem er náttúrulega bara til þess gert að reyna að byggja hann upp og koma honum aftur inn í samfélagið.“„Eitt af þeim skilyrðum er að hann þarf að sinna vinnu og vera til staðar, á ákveðnum tíma og ákveðnum stað.“Sævar Þór Jónsson var verjandi Matthíasar Björns Erlingssonar í málinu.Vísir/VilhelmEinstaklingur sem dvelur á áfangaheimili Verndar skal, samkvæmt upplýsingum á vef Fangelsismálastofnunar, dvelja á áfangaheimilinu milli kl. 23–7 alla daga vikunnar. Þar að auki skal hann vera á heimilinu milli kl. 18–19 virka daga og fylgja öllum húsreglum sem þar gilda. Jafnframt ber þeim sem þar búa að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð sem forsvarsmenn Verndar hafa samþykkt.Sævar kveðst ekki geta sagt til um það hvort hinir tveir sakborningarnir, Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson, sem einnig voru sakfelldir í málinu, fái svipaða meðferð. Hann ítrekar aftur á móti að til þess að komast inn á Vernd þurfi maður að vera með stuttan sakaferil, en hinir tveir hafa báðir fleiri dóma á bakinu.„Ég get ekki sagt til um hina sakborningana vegna þess að ég veit voða lítið um þeirra stöðu. Nú eru þeir búnir að áfrýja þessum dómi til Hæstaréttar og við vitum ekkert hver niðurstaðan af því verður,“ segir Sævar.„En allir þeir sem eru að afplána á Íslandi geta auðvitað sótt um svona úrræði en svo er það bara spurningin hvort þeir uppfylli þau skilyrði sem sett eru fyrir því og það fer eftir þyngd dóma.“ Manndráp í Gufunesi Dómsmál Fangelsismál Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Fleiri fréttir Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Sjá meira