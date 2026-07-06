Fótbolti

Maður dagsins á HM: At­vinnu­laus hetja Noregs hætti við hand­bolta og skíði

Sindri Sverrisson skrifar
Örjan Nyland er ein af hetjum norska liðsins sem komið er í 8-liða úrslit.
Örjan Nyland er ein af hetjum norska liðsins sem komið er í 8-liða úrslit. Getty/Steph Chambers

Þrátt fyrir að hafa spilað fleiri leiki fyrir landslið sitt en félagslið síðastliðið ár er norski markvörðurinn Örjan Nyland í fantaformi og átti stórleik þegar Noregur sló Brasilíu út í 16-liða úrslitum á HM í fótbolta í gærkvöld.

Erling Haaland stal fyrirsögnunum eftir 2-1 sigur Noregs í gærkvöld, eins og svo oft áður, enda skoraði hann bæði mörk Norðmanna.

Markvörðurinn Nyland átti hins vegar nokkrar frábærar markvörslur í leiknum og þar á meðal þegar hann sá við vítaspyrnu Bruno Guimaraes sem hefði getað komið Brasilíu yfir í leiknum.

Eftir þessa frammistöðu ætti ekki að vera mikið mál fyrir hinn 35 ára gamla Nyland að finna sér vinnu. Hann er samningslaus eftir að hafa verið hjá spænska félaginu Sevilla síðustu þrjú ár en þar var hann fyrst og fremst í hlutverki varamarkvarðar í vetur.

Nyland lék aðeins fimm leiki í byrjunarliði Sevilla í spænsku 1. deildinni á síðustu leiktíð og óttuðust ýmsir að hann yrði dragbítur á stjörnum prýddu liði Noregs en sú varð að minnsta kosti ekki raunin í gær.

Nyland hefði þó hæglega getað fetað aðra braut á íþróttaferli sínum því hann var einnig afar efnilegur handboltamaður og þar að auki í landsliðshópi á skíðum þegar hann var 13 ára.

„Það var togast á um hann og hörð barátta um Örjan, sérstaklega á milli fótbolta- og handboltaliðanna. Það vildu allir fá hann,“ sagði Jostein, pabbi Örjan.

Þrátt fyrir að félagsliðaferill Nylands hafi ekki gengið fullkomlega upp þá sér hann eflaust ekki eftir ákvörðun sinni, nú þegar leikur við England í 8-liða úrslitum HM bíður.

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