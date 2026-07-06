Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Sindri Sverrisson skrifar 6. júlí 2026 10:05 Örjan Nyland er ein af hetjum norska liðsins sem komið er í 8-liða úrslit. Getty/Steph Chambers Þrátt fyrir að hafa spilað fleiri leiki fyrir landslið sitt en félagslið síðastliðið ár er norski markvörðurinn Örjan Nyland í fantaformi og átti stórleik þegar Noregur sló Brasilíu út í 16-liða úrslitum á HM í fótbolta í gærkvöld. Erling Haaland stal fyrirsögnunum eftir 2-1 sigur Noregs í gærkvöld, eins og svo oft áður, enda skoraði hann bæði mörk Norðmanna. Markvörðurinn Nyland átti hins vegar nokkrar frábærar markvörslur í leiknum og þar á meðal þegar hann sá við vítaspyrnu Bruno Guimaraes sem hefði getað komið Brasilíu yfir í leiknum. Eftir þessa frammistöðu ætti ekki að vera mikið mál fyrir hinn 35 ára gamla Nyland að finna sér vinnu. Hann er samningslaus eftir að hafa verið hjá spænska félaginu Sevilla síðustu þrjú ár en þar var hann fyrst og fremst í hlutverki varamarkvarðar í vetur. Nyland lék aðeins fimm leiki í byrjunarliði Sevilla í spænsku 1. deildinni á síðustu leiktíð og óttuðust ýmsir að hann yrði dragbítur á stjörnum prýddu liði Noregs en sú varð að minnsta kosti ekki raunin í gær. Nyland hefði þó hæglega getað fetað aðra braut á íþróttaferli sínum því hann var einnig afar efnilegur handboltamaður og þar að auki í landsliðshópi á skíðum þegar hann var 13 ára. „Það var togast á um hann og hörð barátta um Örjan, sérstaklega á milli fótbolta- og handboltaliðanna. Það vildu allir fá hann,“ sagði Jostein, pabbi Örjan. Þrátt fyrir að félagsliðaferill Nylands hafi ekki gengið fullkomlega upp þá sér hann eflaust ekki eftir ákvörðun sinni, nú þegar leikur við England í 8-liða úrslitum HM bíður. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma Fótbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Fleiri fréttir Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Sjá meira