„Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“

Eftir sigur Englands á Mexíkó í sextán liða úrslitum HM í fótbolta sagði Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, að dómararnir á mótinu væru ekki nógu góðir.
England vann Mexíkó, 3-2, á hinum sögufræga Azteca-leikvangi í Mexíkóborg í nótt. Englendingar voru manni færri bróðurpartinn af seinni hálfleik eftir að Jarell Quansah fékk að líta rauða spjaldið á 54. mínútu.
Staðan var þá 2-1, Englandi í vil, en bæði lið skoruðu mörk úr vítaspyrnum í kjölfarið. Þrátt fyrir mikla pressu Mexíkóa héldu tíu Englendingar út og fögnuðu sigri og sæti í átta liða úrslitum HM. Þar mæta þeir Norðmönnum.
Í leikslok fór Tuchel ófögrum orðum um dómgæsluna á heimsmeistaramótinu.
„Þetta er ekki nógu gott. Dómararnir eru ekki nógu góðir; fjórðu dómararnir eru ekki nógu góðir. Það er heila málið,“ sagði Tuchel.
Raúl Jiménez minnkaði muninn í 3-2 með marki úr vítaspyrnu á 69. mínútu. Alireza Faghani dæmdi víti á Harry Kane fyrir brot á Brian Gutiérrez eftir að hafa skoðað atvikið á myndbandi.
„Eru þetta klár og augljós mistök í vítinu? Alls ekki. Þeir sneru við stöðu þar sem hann dæmdi ekki einu sinni víti,“ sagði ósáttur Tuchel.
Í umfjöllun BBC um leikinn sagði Joe Hart, fyrrverandi markvörður enska landsliðsins, að Faghani hefði komist að réttri niðurstöðu í báðum vítaspyrnunum sem hann dæmdi og þegar hann rak Quansah út af.
Englendingar geta tryggt sér sæti í undanúrslitum HM með sigri á Norðmönnum í Miami á laugardaginn kemur.
Thomas Tuchel, þjálfari enska fótboltalandsliðsins, segir að Jordan Henderson hafi meiðst illa á hendi í fagnaðarlátunum eftir sigur Englands á Mexíkó í sextán liða úrslitum á HM í nótt.
Thomas Tuchel, þjálfari enska fótboltalandsliðsins, sagði var í skýjunum eftir sigurinn á Mexíkó á Azteca-leikvanginum. Harry Kane sagði að allir leikmenn Englands væru hetjur.