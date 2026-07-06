Thomas Tuchel, þjálfari enska fótboltalandsliðsins, sagði var í skýjunum eftir sigurinn á Mexíkó á Azteca-leikvanginum. Harry Kane sagði að allir leikmenn Englands væru hetjur.
England vann 2-3 sigur á Mexíkó í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í nótt. Englendingar voru manni færri nær allan seinni hálfleikinn en héldu út og unnu einn sinn merkasta útisigur í sögunni.
Tuchel var himinlifandi eftir leikinn og sparaði ekki stóru orðin þegar hann hrósaði sínum mönnum.
„Þetta var dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt. Þegar ég bið þá um að gera eitthvað gera þeir það,“ sagði Tuchel.
„Þvílíkt drama frá fyrstu mínútu. Þvílíkur leikur og tilfinningarússíbani. Þvílíkur þjóðsöngur hjá mexíkóska fólkinu. Ég er svo stoltur að vera hluti af þessu. Þetta var barátta í lengri tíma með tíu menn. Það er margt sem maður elskar við þetta lið. Þetta er of gott til að vera satt. Þegar ég sá dráttinn var ég bara, vá! Þetta er sérstakt kvöld.“
Kane skoraði þriðja mark Englands af vítapunktinum og er nú kominn með sex mörk á HM. Aðeins Kylian Mbappé, Lionel Messi og Erling Haaland hafa skorað meira á mótinu.
„Svo margar hetjur þarna úti,“ sagði Kane eftir leikinn á Azteca.
„Eftir síðasta leik talaði ég um hetjuaugnablik en allt liðið var hetja hérna. Þetta er eitt uppáhalds kvöldið á mínum ferli.“
Næsti leikur Englands á HM er gegn Noregi í Miami á laugardaginn. Sigurvegarinn spilar um verðlaun á mótinu.