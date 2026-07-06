Thomas Tuchel, þjálfari enska fótboltalandsliðsins, segir að Jordan Henderson hafi meiðst illa á hendi í fagnaðarlátunum eftir sigur Englands á Mexíkó í sextán liða úrslitum á HM í nótt.
Þrátt fyrir að vera manni færri nær allan seinni hálfleikinn unnu Englendingar 2-3 sigur á Mexíkóum á þeirra heimavelli.
Í leikslok fögnuðu Englendingar sigrinum vel og innilega en ekki sluppu allir ómeiddir frá fagnaðarlátunum. Henderson féll nefnilega við þegar hann stökk yfir auglýsingaskilti og lenti illa á vinstri hendinni. Hann var í kjölfarið borinn af velli.
„Jordan datt bara og meiddist á úlnlið. Þetta lítur illa út. Þetta er frekar alvarlegt og það er ekki í takti við kvöldið að Jordan sé ekki með okkur. Læknirinn sagði mér að hann væri á spítala,“ sagði Tuchel eftir leikinn.
Henderson hefur aðeins leikið sex mínútur á HM til þessa, gegn Panama í lokaleik riðlakeppninnar.
England mætir Noregi í Miami í átta liða úrslitum HM á laugardaginn kemur.