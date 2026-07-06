Fótbolti

Hender­son meiddist illa á hendi í fagnaðar­látunum: „Þetta lítur illa út“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hugað að Jordan Henderson eftir að hann féll illa eftir leikinn gegn Mexíkó.
Hugað að Jordan Henderson eftir að hann féll illa eftir leikinn gegn Mexíkó. getty/Martín Fonseca

Thomas Tuchel, þjálfari enska fótboltalandsliðsins, segir að Jordan Henderson hafi meiðst illa á hendi í fagnaðarlátunum eftir sigur Englands á Mexíkó í sextán liða úrslitum á HM í nótt.

Þrátt fyrir að vera manni færri nær allan seinni hálfleikinn unnu Englendingar 2-3 sigur á Mexíkóum á þeirra heimavelli.

Í leikslok fögnuðu Englendingar sigrinum vel og innilega en ekki sluppu allir ómeiddir frá fagnaðarlátunum. Henderson féll nefnilega við þegar hann stökk yfir auglýsingaskilti og lenti illa á vinstri hendinni. Hann var í kjölfarið borinn af velli.

„Jordan datt bara og meiddist á úlnlið. Þetta lítur illa út. Þetta er frekar alvarlegt og það er ekki í takti við kvöldið að Jordan sé ekki með okkur. Læknirinn sagði mér að hann væri á spítala,“ sagði Tuchel eftir leikinn.

Henderson hefur aðeins leikið sex mínútur á HM til þessa, gegn Panama í lokaleik riðlakeppninnar.

England mætir Noregi í Miami í átta liða úrslitum HM á laugardaginn kemur.

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