Jude Bellingham skoraði tvö mörk þegar England tryggði sér sæti í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta með 2-3 sigri á Mexíkó á Azteca-leikvanginum í nótt.
Seinka þurfti leiknum um klukkutíma vegna veðurs en þegar hann hófst voru Englendingar klárir í slaginn gegn heimaliði Mexíkóa sem hafði unnið alla leiki sína á HM án þess að fá á sig mark.
Bellingham kom Englandi yfir með skallamarki eftir fyrirgjöf frá Bukayo Saka á 36. mínútu. Aðeins 98 sekúndum seinna skoraði Bellingham aftur eftir skyndisókn og sendingu Harrys Kane.
Julian Quinones minnkaði muninn þremur mínútum fyrir hálfleik með sínu þriðja marki á HM og staðan í hálfleik var 1-2, Englandi í vil.
Á 54. mínútu fékk Jarell Quansah rautt spjald fyrir að brjóta á Jesús Gallardo og Englendingar voru því manni færri nær allan seinni hálfleikinn.
Sex mínútum eftir rauða spjaldið kom Kane Englandi aftur tveimur mörkum yfir þegar hann skoraði úr vítaspyrnu. Hún var dæmd á markvörð Mexíkó, Raúl Rangel, fyrir brot á Anthony Gordon.
Níu mínútum seinna minnkaði Raúl Jiménez muninn í 2-3 af vítapunktinum.
Mexíkóska liðið sótti stíft það sem eftir lifði leiks, dyggilega stutt áfram á heimavelli sínum.
Thomas Tuchel, þjálfari enska liðsins, fjölgaði í vörninni undir lokin og Englendingum tókst að halda Mexíkóum í skefjum. Jordan Pickford var öryggið uppmálað í enska markinu og varði tvisvar sinnum vel frá Jiménez í fyrri hálfleik.
Í átta liða úrslitunum mætir England Noregi. Leikurinn fer fram í Miami á laugardaginn.