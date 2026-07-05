Fótbolti

Leik Mexíkó og Eng­lands seinkað um klukku­tíma

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Áhorfendum á Azteca-leikvanginum var ráðlagt að leita skjóls á meðan veðrið gekk yfir.
Áhorfendum á Azteca-leikvanginum var ráðlagt að leita skjóls á meðan veðrið gekk yfir. Getty/Nick Potts

Leik Englands og Mexíkó í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í Mexíkóborg hefur verið seinkað um klukkustund vegna slæms veðurs og á nú að hefjast klukkan eitt að íslenskum tíma en ekki á miðnætti.

Blaðamenn í Mexíkóborg hafa verið að sýna myndbönd af mikilli rigningu í borginni og það lítur út fyrir að veðrið verði til mikilla vandræða í nótt.

Fregnir hafa borist af eldingum yfir Azteca-leikvanginum, þar sem leikurinn fer fram.

Ekki er hægt að hefja leik fyrr en 30 mínútur eru liðnar frá því að elding sást síðast innan átta mílna radíuss frá leikvanginum.

Í tilkynningu kemur fram að vegna slæmra veðurskilyrða í Mexíkóborg, þar á meðal hættu vegna eldinga í nágrenni leikvangsins, hefur upphafsflauti leiks Mexíkó og Englands í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins 2026 verið seinkað en öryggi allra viðstaddra er forgangsatriði hjá FIFA. Við þökkum öllum stuðningsmönnum fyrir skilninginn og samvinnuna.

Sigurvegarinn úr leiknum mætir Noregi í átta liða úrslitum næstkomandi laugardag.

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