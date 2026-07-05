Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 23:25 Áhorfendum á Azteca-leikvanginum var ráðlagt að leita skjóls á meðan veðrið gekk yfir. Getty/Nick Potts Leik Englands og Mexíkó í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í Mexíkóborg hefur verið seinkað um klukkustund vegna slæms veðurs og á nú að hefjast klukkan eitt að íslenskum tíma en ekki á miðnætti. Blaðamenn í Mexíkóborg hafa verið að sýna myndbönd af mikilli rigningu í borginni og það lítur út fyrir að veðrið verði til mikilla vandræða í nótt. Fregnir hafa borist af eldingum yfir Azteca-leikvanginum, þar sem leikurinn fer fram. Ekki er hægt að hefja leik fyrr en 30 mínútur eru liðnar frá því að elding sást síðast innan átta mílna radíuss frá leikvanginum. Í tilkynningu kemur fram að vegna slæmra veðurskilyrða í Mexíkóborg, þar á meðal hættu vegna eldinga í nágrenni leikvangsins, hefur upphafsflauti leiks Mexíkó og Englands í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins 2026 verið seinkað en öryggi allra viðstaddra er forgangsatriði hjá FIFA. Við þökkum öllum stuðningsmönnum fyrir skilninginn og samvinnuna. Sigurvegarinn úr leiknum mætir Noregi í átta liða úrslitum næstkomandi laugardag. The Mexico v England kick-off will be delayed due to severe weather. The expected kick-off time is now 7pm in Mexico City, which is 02:00 BST in the UK. pic.twitter.com/zc30Xncrp2— BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2026 The Azteca Stadium has issued a shelter-in-place order because of severe weather before the last-16 World Cup tie between Mexico and England.The match in Mexico City is set to kick off at 18:00 local time on Sunday (01:00 BST Monday).There has been heavy rain in the city… pic.twitter.com/7A3LMNmS4W— BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Fótbolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Uppgjör: Bretland – Ísland 86-88 | Enn einn dramatískur sigur Íslands og HM draumurinn lifir Körfubolti Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Fótbolti Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti „Ég kom fram og mamma var grátandi“ Sport Fleiri fréttir Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Sjá meira