Rudi Garcia, landsliðsþjálfari Belgíu, líkti ákvörðun FIFA um að leyfa bandaríska framherjanum Folarin Balogun að spila í 16-liða úrslitum gegn gestgjöfunum við að kalla 5. júlí „1. apríl“, eftir að eins leiks banni leikmannsins var aflétt. Balogun hafði fengið beint rautt spjald í 2-0 sigri þeirra á Bosníu og Hersegóvínu í 32-liða úrslitum.
FIFA tilkynnti fyrr um daginn að Balogun yrði heimilt að spila gegn Belgum annað kvöld og vísaði til 27. greinar, sem þýðir að aganefnd þeirra gæti hnekkt upphaflegum úrskurði um eins leiks bann og þess í stað skilorðsbundið það til eins árs.
Tæklingin á Tarik Muharemovic leiddi ekki til spjalds fyrir bandaríska framherjann í fyrstu, en ákvörðunin um að reka hann af velli kom eftir íhlutun myndbandsdómara.
Þetta gerist aðeins degi fyrir mikilvægan leik beggja liða og þjálfari Belgíu sagði á blaðamannafundi fyrir leikinn að það ætti að endurnefna 5. júlí.
“I didn’t know that at the World Cup the 5th of July is now the first of April.""We’re not defending the national team or federation, we are defending football.“Belgium head coach Rudi Garcia addresses FIFA's decision to suspend Folarin Balogun's red card match ban 🟥 pic.twitter.com/ZjRFLlZn3N— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 5, 2026
“I didn’t know that at the World Cup the 5th of July is now the first of April.""We’re not defending the national team or federation, we are defending football.“Belgium head coach Rudi Garcia addresses FIFA's decision to suspend Folarin Balogun's red card match ban 🟥 pic.twitter.com/ZjRFLlZn3N
„Ég vissi ekki að 5. júlí væri 1. apríl; það eru nýjar fréttir fyrir mér. Hugsanir okkar og skoðanir koma fram í yfirlýsingunni – við erum að verja fótboltann; þetta er í fyrsta sinn í sögu heimsmeistaramótsins sem þessi ákvörðun er tekin,“ sagði Rudi Garcia.
„Ég mun einbeita mér að starfi mínu sem aðalþjálfari, óháð því hvaða liði Bandaríkin tefla fram,“ sagði Garcia.
Belgíska knattspyrnusambandið sagði í yfirlýsingu að það væri „undrandi“ á ákvörðuninni og að það væri að „kanna alla möguleika“ til að „vernda lögmæt réttindi allra þátttökuliða“.
Þetta gæti þýtt að málinu yrði vísað til Alþjóðaíþróttadómstólsins ef þeir ákveða að grípa til lögfræðilegra aðgerða.
Einnig bárust fregnir á sunnudag um að forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hefði hringt beint í FIFA til að fá ákvörðuninni hnekkt; þó er sagt að alþjóðasambandið hafi fullyrt að þetta hafi ekki haft nein áhrif á niðurstöðu óháðrar aganefndar þess.
Þegar Garcia var spurður út í ummæli Trumps sagði hann blaðamönnum að eyða ekki tíma sínum í þetta mál og vildi frekar einbeita sér að leiknum.
Belgium head coach Rudi Garcia said the Belgian soccer federation was not “just defending itself or the national team, it’s defending football in general,” with its reaction to FIFA’s controversial decision to suspend the one-game red card ban for U.S. national team forward… pic.twitter.com/0cpHtLhdtq— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 5, 2026
Belgium head coach Rudi Garcia said the Belgian soccer federation was not “just defending itself or the national team, it’s defending football in general,” with its reaction to FIFA’s controversial decision to suspend the one-game red card ban for U.S. national team forward… pic.twitter.com/0cpHtLhdtq