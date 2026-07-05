Franski framherjinn Kylian Mbappé svaraði stöðugum ögrunum Paragvæja með bros á vör áður en hann veitti þeim náðarhöggið og tryggði Frakklandi 1-0 sigur og sæti í átta liða úrslitunum.
Eftir að hafa fagnað sigrinum sem kom Frakklandi í átta liða úrslit sendi Mbappé skilaboð til hinna liðanna sem eftir eru á heimsmeistaramótinu og sagði að lið sitt gæti líka aðlagast „ljótum“ leikaðferðum.
„Við vissum hvers konar leik við ættum von á. Við getum líka skítkastað okkur út, við kunnum það. Við kunnum að spila ljótan fótbolta. Þeir héldu sennilega að við myndum mæta í smóking, en við vorum tilbúnir,“ sagði Mbappé.
Mbappé náði loks að brjóta ísinn gegn líkamlega sterku og varnarsinnuðu liði Paragvæ þegar hann skoraði úr vítaspyrnu á 70. mínútu.
Mbappé hefur skorað sjö mörk á þessu heimsmeistaramóti, jafnmörg og Lionel Messi, og 19 mörk í 19 leikjum sínum á heimsmeistaramótum – aðeins einu marki á eftir Argentínumanninum, sem á metið yfir flest mörk skoruð í keppninni.
Mbappé varð einnig eini leikmaðurinn til að skora að minnsta kosti þrjú mörk í útsláttarkeppni á þremur heimsmeistaramótum.
Hitinn hélst í mönnum eftir leik. Leikmenn beggja liða þyrptust saman nálægt miðjuhringnum og markvörður Paragvæ, Orlando Gill, kastaði bolta í bak Mbappé eftir að franski framherjinn neitaði að taka í höndina á honum.
„Ég reyndi að taka í höndina á honum en þar sem hann veitti mér enga athygli missti ég stjórn á skapi mínu,“ sagði Gill.
„Þetta var ekki auðvelt. Ef við hefðum nýtt eitt af færunum okkar seint í leiknum hefði endirinn verið mun þægilegri,“ sagði Didier Deschamps, þjálfari Frakklands, eftir leikinn:
„Paragvæ notar öll brögð í bókinni. Þetta er ekki endilega sú tegund af fótbolta sem fólk hefur gaman af að horfa á, en við héldum einbeitingu og það er ekki auðvelt.“
Einnig virtust ljót orð hafa fallið á spænsku á vellinum, þar sem Mbappé og Matías Galarza áttu í orðaskiptum á einum tímapunkti.
„Við háðum bardaga,“ sagði franski varnarmaðurinn William Saliba. „Við unnum bardagann.“
Frakkland komst áfram og mætir Marokkó í átta liða úrslitum á fimmtudag.