Fótbolti

Ekki tapað fót­bolta­leik í heilt ár

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Yassine Bounou hefur ekki tapað með landsliði eða félagsliði í meira en heilt ár. Það reynir svo sannarlega á það í næsta leik.
Yassine Bounou hefur ekki tapað með landsliði eða félagsliði í meira en heilt ár. Það reynir svo sannarlega á það í næsta leik. Getty/ Stefan Koop

Marokkóska fótboltalandsliðið hefur ekki tapað í síðustu 34 leikjum sínum og markvörður liðsins tapaði síðast fyrir meira en ári síðan.

Það er orðið langt síðan marokkóski markvörðurinn Yassine Bounou kynntist þeirri leiðinlegu tilfinningu að tapa leik. Bounou hjálpaði Marokkó að tryggja sér sæti í átta liða úrslitunum á heimsmeistaramótinu í fótbolta á laugardaginn og er nú sá afríski markvörður sem hefur haldið oftast marki sínu hreinu í sögu HM.

Bounou er á sínu öðru heimsmeistaramóti sem aðalmarkvörður Marokkó og var að halda hreinu í fimmta sinn í 3-0 sigri Marokkó á Kanada í sextán liða úrslitum HM.

Marokkó fór alla leið í undanúrslitin á HM fyrir fjórum árum þar sem liðið tapaði á móti Frökkum og það er annar Frakklandsleikur fram undan í átta liða úrslitunum.

Bounou og félagar í marokkóska landsliðinu hafa enn ekki tapað leik í þessari heimsmeistarakeppni, unnu Skotland, Haíti og Kanada auk þess að gera jafntefli við Brasilíu og Holland. Marokkó sló síðan Holland út í vítakeppni þar sem Bounou varði víti.

Bounou tapaði auðvitað með Marokkó á móti Senegal í úrslitaleik Afríkumótsins en það tap var ógilt af afríska knattspyrnusambandinu því Marokkómönnum var dæmdur sigur eftir að liðsmenn Senegal gengu af velli eftir vítadóm. Þeir snéru aftur, Marokkó klúðraði vítinu og Senegal vann síðan í framlengingu. Dómstóll afríska sambandsins ógilti sigurinn og dæmdi Marokkó 3-0 sigur.

Þar sem sá tapleikur telur ekki þá hefur landslið Marokkó leikið 34 leiki í röð án taps eða síðan liðið tapaði á móti Kenýa árið 2025 í leik þar sem bestu leikmenn þjóðarinnar spiluðu ekki.

Bounou spilar með Al Hilal í Sádi-Arabíu og það lið hefur ekki tapað leik síðan á HM félagsliða síðasta sumar. Liðið tapaði fyrir Fluminense frá Brasilíu í átta liða úrslitum 4. júlí 2025. Það var því nákvæmlega liðið eitt ár frá þeim leik þegar Marokkó vann Kanada 4. júlí 2026.

Alls eru þetta orðnir 59 leikir í röð án þess að tapa, 43 hafa unnist og 16 endað með jafntefli.

Það reynir á Bounou og félaga í næsta leik því frábært lið Frakka bíður.

HM 2026 í fótbolta

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