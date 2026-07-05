Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 22:32 Yassine Bounou hefur ekki tapað með landsliði eða félagsliði í meira en heilt ár. Það reynir svo sannarlega á það í næsta leik. Getty/ Stefan Koop Marokkóska fótboltalandsliðið hefur ekki tapað í síðustu 34 leikjum sínum og markvörður liðsins tapaði síðast fyrir meira en ári síðan. Það er orðið langt síðan marokkóski markvörðurinn Yassine Bounou kynntist þeirri leiðinlegu tilfinningu að tapa leik. Bounou hjálpaði Marokkó að tryggja sér sæti í átta liða úrslitunum á heimsmeistaramótinu í fótbolta á laugardaginn og er nú sá afríski markvörður sem hefur haldið oftast marki sínu hreinu í sögu HM. Bounou er á sínu öðru heimsmeistaramóti sem aðalmarkvörður Marokkó og var að halda hreinu í fimmta sinn í 3-0 sigri Marokkó á Kanada í sextán liða úrslitum HM. Marokkó fór alla leið í undanúrslitin á HM fyrir fjórum árum þar sem liðið tapaði á móti Frökkum og það er annar Frakklandsleikur fram undan í átta liða úrslitunum. Bounou og félagar í marokkóska landsliðinu hafa enn ekki tapað leik í þessari heimsmeistarakeppni, unnu Skotland, Haíti og Kanada auk þess að gera jafntefli við Brasilíu og Holland. Marokkó sló síðan Holland út í vítakeppni þar sem Bounou varði víti. Bounou tapaði auðvitað með Marokkó á móti Senegal í úrslitaleik Afríkumótsins en það tap var ógilt af afríska knattspyrnusambandinu því Marokkómönnum var dæmdur sigur eftir að liðsmenn Senegal gengu af velli eftir vítadóm. Þeir snéru aftur, Marokkó klúðraði vítinu og Senegal vann síðan í framlengingu. Dómstóll afríska sambandsins ógilti sigurinn og dæmdi Marokkó 3-0 sigur. Þar sem sá tapleikur telur ekki þá hefur landslið Marokkó leikið 34 leiki í röð án taps eða síðan liðið tapaði á móti Kenýa árið 2025 í leik þar sem bestu leikmenn þjóðarinnar spiluðu ekki. Bounou spilar með Al Hilal í Sádi-Arabíu og það lið hefur ekki tapað leik síðan á HM félagsliða síðasta sumar. Liðið tapaði fyrir Fluminense frá Brasilíu í átta liða úrslitum 4. júlí 2025. Það var því nákvæmlega liðið eitt ár frá þeim leik þegar Marokkó vann Kanada 4. júlí 2026. Alls eru þetta orðnir 59 leikir í röð án þess að tapa, 43 hafa unnist og 16 endað með jafntefli. Það reynir á Bounou og félaga í næsta leik því frábært lið Frakka bíður. View this post on Instagram A post shared by 365Scores (@365scores) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Fótbolti Uppgjör: Bretland – Ísland 86-88 | Enn einn dramatískur sigur Íslands og HM draumurinn lifir Körfubolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Fótbolti Trump þakkar FIFA fyrir Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Fótbolti Gunnlaugur Árni vann Arnold Palmer-bikarinn Golf Fleiri fréttir „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Sjá meira