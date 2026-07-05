Mexíkóskir stuðningsmenn hafa tekið sig til og reynt að trufla nætursvefn ensku leikmannanna fyrir 16-liða úrslitin milli þjóðanna tveggja en leikurinn fer fram í nótt að íslenskum tíma.
Þetta kemur fram í nokkrum myndböndum á samfélagsmiðlum, meðal annars frá GB News. Þar má sjá aðdáendur skjóta upp flugeldum og spila háværa tónlist.
Ben Leo hjá GB News hitti mexíkósku aðdáendurna sem ollu ónæði með flugeldum og hljómsveitartónlist fyrir utan hótel enska liðsins eins og sjá má hér fyrir neðan.
Myndskeið sem birt var á samfélagsmiðlum virðist sýna hóp stuðningsmanna syngja, spila tónlist og skjóta upp flugeldum á götu nálægt hóteli enska liðsins. Fyrstu fregnir úr herbúðum enska liðsins benda til þess að þetta hafi haft lítil áhrif á leikmennina.
'They can't arrest them'Ben Leo confronts Mexico fans causing disturbances with fireworks and band music outside the England team's hotel. pic.twitter.com/mA536SbAi6— GB News (@GBNEWS) July 5, 2026
'They can't arrest them'Ben Leo confronts Mexico fans causing disturbances with fireworks and band music outside the England team's hotel. pic.twitter.com/mA536SbAi6
Lögregla í óeirðabúnaði hefur staðið vörð á götunum í kringum hótelið og vísað öllum frá sem reyna að komast nær.
Aukin öryggisgæsla er til komin vegna þess að Ekvador, sem tapaði 2-0 fyrir Mexíkó í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins, lagði fram kvörtun vegna hávaða til Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, eftir að stuðningsmenn með hátalara, mótorhjól og lúðra rufu svefnfrið þeirra í síðustu viku.
England hafði lengst af vonast til að halda dvalarstað sínum í Mexíkóborg leyndum fyrir leikinn aðfaranótt mánudags að íslenskum tíma, en það komst fljótt upp.
Fyrr í vikunni var Ekvador mjög óánægt með að mexíkóskir stuðningsmenn notuðu hátalara, flautur og mótorhjól til að valda hávaða fyrir utan hótelið. Mexíkó vann þann leik 2-0.
Þegar liðsrúta Englands kom að hótelinu fyrir 16-liða úrslitaleikinn stóðu nokkur hundruð mexíkóskir stuðningsmenn fyrir utan og púuðu á þá og hvöttu Mexíkó áfram.
Mexican supporters did gather for a ‘serenade’ near the England team hotel overnight.It sounds romantic.Much more romantic than a load of people gathering outside the team hotel in the dead of night, and making a racket in an attempt to prevent Mexico’s next opponents from… pic.twitter.com/FDgDyKKOal— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 5, 2026
Mexican supporters did gather for a ‘serenade’ near the England team hotel overnight.It sounds romantic.Much more romantic than a load of people gathering outside the team hotel in the dead of night, and making a racket in an attempt to prevent Mexico’s next opponents from… pic.twitter.com/FDgDyKKOal