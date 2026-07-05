Mexíkóska landsliðið hefur neyðst til að skila lúxusúrum sem samfélagsmiðlasjarnan Stevewilldoit gaf því.
Bandaríska YouTube-stjarnan, sem heitir réttu nafni Stephen Deleonardis, segist hafa eytt einni milljón dollara (um 139 milljónum króna) í Rolex-úr fyrir hvern einasta leikmann og starfsmann mexíkóska liðsins.
Mexíkó, sem er einn af gestgjöfum heimsmeistaramótsins, leikur gegn Englandi á Azteca-leikvanginum í Mexíkóborg frá miðnætti í nótt að íslenskum tíma.
Deleonardis afhenti liðinu úrin þegar hann hitti það á mánudag, daginn áður en Mexíkó sigraði Ekvador í 32-liða úrslitum.
Hins vegar eru takmarkanir í siðareglum FIFA varðandi það að bjóða og þiggja gjafir, en í 21. grein segir að slíkar gjafir megi aðeins bjóða eða þiggja ef þær „hafa táknrænt eða óverulegt gildi“.
Samkvæmt færslu á X-reikningi mexíkóska liðsins ákváðu leikmenn Mexíkó að skila úrunum „eftir sameiginlegu samkomulagi“ og að Stevewilldoit hefði gefið þeim þau „að eigin frumkvæði“. Breska ríkisútvarpið sagði frá.
Liðið vonast til að komast í átta liða úrslit í fyrsta sinn síðan það hélt heimsmeistaramótið árið 1986.