Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 18:32 Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englendinga, var spurður út í meinta notkun leikmanna sinna á Viagra-töflum til að undirbúa sig fyrir þunna loftið í Mexíkóborg. Getty/Richard Pelham/Peter Dazeley Ensku landsliðsmennirnir munu gera allt sem þeir geta til að takast á við hæðina í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Mexíkó í Mexíkóborg í nótt eða svona næstum allt. Á blaðamannafundi sínum fyrir leikinn á laugardag var Thomas Tuchel, þjálfari Englands, spurður út í þær slúðurfréttir að leikmenn hans gætu notað Viagra til að takast á við hæðina á Estadio Azteca. „Þær upplýsingar og sá stuðningur bárust mér ekki, svo það er ekki satt,“ sagði Tuchel og hló. Í aðdraganda leiksins á Azteca, sem er í um 2.200 metra hæð yfir sjávarmáli, bentu nokkrir fjölmiðlar á að England gæti nýtt sér þá staðreynd að Viagra er ekki á lista Alþjóðalyfjaeftirlitsins yfir bönnuð efni. "The support didn't reach me..."Thomas Tuchel denies reports that his England team will be using viagra to help cope with the altitude in Mexico City 😅 pic.twitter.com/PbEBteqYtJ— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 5, 2026 Samkvæmt rannsókn frá 2006 „bætti Viagra verulega hjarta- og æðakerfi og frammistöðu þjálfaðra hjólreiðamanna í mikilli hæð“ vegna getu þess til að bæta blóðflæði. Já, lyfið hefur greinilega fleiri notkunarmöguleika en þá sem það er fyrst og fremst þekkt fyrir í svefnherberginu. Það er ótrúlegt að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem England hefur neyðst til að neita því að nota Viagra til að takast á við mikla hæð. Til að bregðast við frétt frá 2009 sendi enska knattspyrnusambandið frá sér yfirlýsingu þar sem sagði að það hefði ekki rætt notkun Viagra á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku árið eftir. „Læknateymi Englands er að vinna að ítarlegum rannsóknum með ýmsum sérfræðingum fyrir heimsmeistaramótið á næsta ári,“ stóð í yfirlýsingunni. „Hins vegar hafa engar umræður farið fram um Viagra og vissulega engin áform um að leikmenn taki það í Suður-Afríku á mótinu.“ HM 2026 í fótbolta Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Uppgjör: Bretland – Ísland 86-88 | Enn einn dramatískur sigur Íslands og HM draumurinn lifir Körfubolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir Fótbolti Gunnlaugur Árni vann Arnold Palmer-bikarinn Golf Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti Fleiri fréttir Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Sjá meira