Fótbolti

Neitar því að leik­mennirnir sínir hafi notað Viagra

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englendinga, var spurður út í meinta notkun leikmanna sinna á Viagra-töflum til að undirbúa sig fyrir þunna loftið í Mexíkóborg.
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englendinga, var spurður út í meinta notkun leikmanna sinna á Viagra-töflum til að undirbúa sig fyrir þunna loftið í Mexíkóborg. Getty/Richard Pelham/Peter Dazeley

Ensku landsliðsmennirnir munu gera allt sem þeir geta til að takast á við hæðina í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins gegn Mexíkó í Mexíkóborg í nótt eða svona næstum allt.

Á blaðamannafundi sínum fyrir leikinn á laugardag var Thomas Tuchel, þjálfari Englands, spurður út í þær slúðurfréttir að leikmenn hans gætu notað Viagra til að takast á við hæðina á Estadio Azteca.

„Þær upplýsingar og sá stuðningur bárust mér ekki, svo það er ekki satt,“ sagði Tuchel og hló.

Í aðdraganda leiksins á Azteca, sem er í um 2.200 metra hæð yfir sjávarmáli, bentu nokkrir fjölmiðlar á að England gæti nýtt sér þá staðreynd að Viagra er ekki á lista Alþjóðalyfjaeftirlitsins yfir bönnuð efni.

Samkvæmt rannsókn frá 2006 „bætti Viagra verulega hjarta- og æðakerfi og frammistöðu þjálfaðra hjólreiðamanna í mikilli hæð“ vegna getu þess til að bæta blóðflæði.

Já, lyfið hefur greinilega fleiri notkunarmöguleika en þá sem það er fyrst og fremst þekkt fyrir í svefnherberginu.

Það er ótrúlegt að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem England hefur neyðst til að neita því að nota Viagra til að takast á við mikla hæð.

Til að bregðast við frétt frá 2009 sendi enska knattspyrnusambandið frá sér yfirlýsingu þar sem sagði að það hefði ekki rætt notkun Viagra á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku árið eftir.

„Læknateymi Englands er að vinna að ítarlegum rannsóknum með ýmsum sérfræðingum fyrir heimsmeistaramótið á næsta ári,“ stóð í yfirlýsingunni.

„Hins vegar hafa engar umræður farið fram um Viagra og vissulega engin áform um að leikmenn taki það í Suður-Afríku á mótinu.“

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