Brotist var inn á vinnustofu Karenar Briem og Antons Lyngdal aðfaranótt laugardags og ýmsum tólum og listaverkum stolið þar í skjóli nætur. Hugleikur Dagsson segir að þjófarnir muni skila þýfinu ef einhver heiður er eftir meðal meðlima undirheimanna og hótar að siga Bubba Morthens á þá ef ekki verður af því.
Hugleikur Dagsson, grínisti og eiginmaður Karenar, vekur athygli á þessu á samfélagsmiðlum sínum þar sem hann biðlar til fólks að hjálpa sér að endurheimta ránsfenginn.
Hugleikur segir í samtali við fréttastofu að innbrotið hafi átt sér stað upp úr klukkan þrjú aðfaranótt laugardags við Ægissíðu 7 þar sem fjöldi listamanna eru með aðsetur.
„Þau komast þarna inn og eyða alveg dágóðum tíma þarna, um það bil þremur tímum bara í að skoða og síðan í rauninni ferja þau út fullt af dóti. Þetta var helst úr tveimur vinnustofum, konunnar minnar og hjá Antoni Lyngdal, sem er frægur graffari. Þau taka frá Kareni vinnutól sem hún þarf og það er nokkuð erfitt að verða sér úti um þessi tól. Þetta er ekki bara saumavél og borvél heldur líka svona tuftvél sem að í rauninni bara einhver tuftari getur notað og er ekki algengt tól hér á landi.“
Hann tekur einnig fram að hörðum diskum hafi verið stolið frá Antoni sem innihéldu öll hans listaverk. Þýfið sé því í rauninni ómetanlegt.
„Það var bara hans geymslupláss fyrir hans feril. Þetta var eini staðurinn þar sem hann hafði vistað listaverkin hjá sér.“
Hugleikur tekur fram að ekki sé búið að tilkynna málið til lögreglu. Þess í stað biðlar hann til þeirra sem ábyrgð bera á verknaðinum að skila þýfinu. Ef þýfinu verður ekki skilað sér hann sér þann einn nauðbeygða kost að tilkynna óprúttnu aðilana til lögreglu.
„Við erum núna með alla anga úti og erum að biðla til undirheima að skila þessu. Enda er öllu því sem var stolið miklu verðmætara í höndum listamannanna heldur en þeirra sem myndu kaupa þetta eða selja þetta.“
Eru þið vongóð um að undirheimar hlýði á bæn ykkar og skili þessum varningi?
„Það er aldrei að vita. Ég lenti sjálfur í því fyrir svona tíu árum að það var brotist inn til mín og stolið tölvum og græjum og myndavélum. Ég sendi út skilaboð hvar sem ég gat gert það. Það endaði með því að Bubbi Morthens var á Rás 2 og sagði: Nú tala ég til undirheima, skiliði harðadisknum hans Hugleiks. Þannig að þeir skiluðu allavega harðadisknum mínum,“ segir Hugleikur kíminn og gerði í leiðinni eina bestu Bubba eftirhermu sem undirritaður hefur heyrt í háa herrans tíð.
Vonandi virkar þetta aftur og þjófarnir hlusti á kall Bubba í krafti þessarar eftirhermu og skili varningnum.
„Já, sko ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta,“ segir Hugleikur við hlátursköll fréttamanns.
„Ef það er einhver heiður á meðal þjófa þá stelið þið ekki frá listamönnum og ekki frá fólki yfirleitt. Ef það er einhver heiður eftir þá myndu þau skila þessu,“ segir hann og bætir við að þau hafi nokkuð góða hugmynd um hverjir séu að verki. Um góðkunningja lögreglunnar sé að ræða.
„Við erum með nöfn. Þannig að við vitum eiginlega hverjir þetta eru. Þannig að þetta verður náttúrulega kært ef þetta skilar sér ekki.“