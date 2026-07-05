Brasilía og Noregur mætast í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í kvöld. Þar mætast Erling Haaland og Gabriel en þeir hafa lengi eldað grátt silfur saman í ensku úrvalsdeildinni.
Erling Haaland, framherji Manchester City, hefur verið lykilmaður Noregs á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann hefur skorað fimm mörk en í kvöld mætir Haaland varnarmanni sem hann er vel kunnugur.
Gabriel er varnarmaður Arsenal og sömuleiðis mikilvægur hlekkur í brasilísku vörninni. Síðustu tvö tímabil hefur myndast ákveðinn rígur milli Manchester City og Arsenal þar sem þessi lið hafa endað í efstu tveim sætum deildarinnar síðustu tvö tímabil.
Haaland og Gabriel hafa rifist mikið þegar þeir mæta hvor öðrum. Sem dæmi telja margir Gabriel hafa verið heppinn að fá ekki rautt spjald eftir að skalla í átt að Haaland í leik þeirra á síðasta tímabili. Sömuleiðis hefur Haaland gert það í leikjum að espa Gabriel upp og segir hann það vera hluta af leiknum.
Þessar deilur milli eins besta varnarmanns heims og eins besta sóknarmanns heims munu hafa mikil áhrif á leikinn. Hvernig deilur þeirra fara gæti ráðið úrslitum leiksins í kvöld og verður spennandi að sjá hvað gerist. Í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta eru miklar tilfinningar og spennustigið skiljanlega hátt.
Í ellefu leikjum sem leikmennirnir hafa mæst hefur Haaland náð að skora sex mörk. Hann er því vanur að skora gegn Gabriel en hvort hann nái að halda því gengi áfram í kvöld verður stór spurning.