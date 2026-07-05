Fótbolti

Segir Klopp taka við þýska lands­liðinu

Andri Broddason skrifar
Jurgen Klopp fylgdist vel með gengi þýska landsliðisins á heimsmeistaramótinu.
Jurgen Klopp fylgdist vel með gengi þýska landsliðisins á heimsmeistaramótinu. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)ö

Jurgen Klopp hefur verið ráðinn sem þjálfari þýska landsliðsins samkvæmt félagsskiptafréttamanninum Fabrizio Romano. Julian Nagelsmann var gert að hætta sem þjálfari þýska landsliðsins eftir slæmt gengi á heimsmeistaramótinu.

Julian Nagelsmann var þjálfari þýska landsliðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta þegar liðið var slegið úr keppninni af Paragvæ eftir vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum. Stjórn þýska knattspyrnusambandsins var allt annað en sátt við þessa frammistöðu og var Nagelsmann gert að hætta sem þjálfari landsliðsins eða hann yrði rekinn.

Nagelsmann var með samning fram yfir Evrópumótið 2028 og var búinn að segja fjölmiðlum að hann ætlaði ekki að hætta fyrir það.

Fyrsti þjálfarinn sem var orðaður við starf þjálfara Þýskalands var Jurgen Klopp og samkvæmt Fabrizio Romano hefur hann verið ráðinn.

Jurgen Klopp starfar núna sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull en hann hefur gegnt því starfi síðan hann hætti sem þjálfari Liverpool árið 2024. Áður en hann þjálfaði enska stórliðið var hann þjálfari í Þýskalandi. Hann byrjaði þjálfaraferilinn hjá Mainz 05 og fór þaðan að þjálfa Borussia Dortmund.

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