Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Andri Broddason skrifar 5. júlí 2026 12:33 Jurgen Klopp fylgdist vel með gengi þýska landsliðisins á heimsmeistaramótinu. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)ö Jurgen Klopp hefur verið ráðinn sem þjálfari þýska landsliðsins samkvæmt félagsskiptafréttamanninum Fabrizio Romano. Julian Nagelsmann var gert að hætta sem þjálfari þýska landsliðsins eftir slæmt gengi á heimsmeistaramótinu. Julian Nagelsmann var þjálfari þýska landsliðsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta þegar liðið var slegið úr keppninni af Paragvæ eftir vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum. Stjórn þýska knattspyrnusambandsins var allt annað en sátt við þessa frammistöðu og var Nagelsmann gert að hætta sem þjálfari landsliðsins eða hann yrði rekinn. Nagelsmann var með samning fram yfir Evrópumótið 2028 og var búinn að segja fjölmiðlum að hann ætlaði ekki að hætta fyrir það. Fyrsti þjálfarinn sem var orðaður við starf þjálfara Þýskalands var Jurgen Klopp og samkvæmt Fabrizio Romano hefur hann verið ráðinn. 🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026 Jurgen Klopp starfar núna sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull en hann hefur gegnt því starfi síðan hann hætti sem þjálfari Liverpool árið 2024. Áður en hann þjálfaði enska stórliðið var hann þjálfari í Þýskalandi. Hann byrjaði þjálfaraferilinn hjá Mainz 05 og fór þaðan að þjálfa Borussia Dortmund. HM 2026 í fótbolta Þýskaland Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir Fótbolti Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti „Gleður mitt Blikahjarta“ Fótbolti Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég Fótbolti Fleiri fréttir Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Óvissa er um framtíð Rashford ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Baulað á enska landsliðið Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“ Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Glæsimark Sveindísar innsiglaði sigurinn Sjá meira