Segir skilið við bæði landslið og félagslið Andri Broddason skrifar 5. júlí 2026 12:03 Riyad Mahrez hefur segið skilið við bæði landslið Alsír og Al Ahli í Sádí Arabíu Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images Riyad Mahrez hefur sagt skilið við bæði landslið sitt og félagslið eftir að hafa verið sleginn út af heimsmeistaramótinu. Alsír komst í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta þar sem liðið mætti Sviss. Þar vann Sviss leikinn 2-0 og var Alsír slegið úr keppni. Eftir leikinn ákvað stærsta stjarna Alsíringa, Riyad Mahrez, að hætta með landsliðinu. Í gær kom tilkynning frá Al Ahli í Sádí Arabíu sem sagði að Riyad Mahrez væri að yfirgefa félagið. Hann hefur verið þar í þrjú ár og vann Meistaradeild Asíu á síðasta tímabili. شكرًا رياض محرز 💚3 سنوات لا يمكن نسيانها.. ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد 💚 pic.twitter.com/LHlukUEcXu— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2026 Ekki er víst hvað tekur við hjá Mahrez en hann hefur ekki verið orðaður við önnur lið að svo stöddu. Mahrez er 35 ára en stærsta afrek hans til þessa er líklegast þegar hann vann ensku úrvalsdeildina með Leicester City árið 2016. Eftir það varð hann leikmaður Manchester City þar sem hann vann þrennuna á Englandi ásamt fleiri titlum. Einnig vann hann Afríkumótið með Alsír árið 2019 en þetta var aðeins í annað skiptið í sögunni sem Alsír varð Afríkumeistari. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir Fótbolti Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti „Gleður mitt Blikahjarta“ Fótbolti Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég Fótbolti Fleiri fréttir Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Óvissa er um framtíð Rashford ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Baulað á enska landsliðið Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“ Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Glæsimark Sveindísar innsiglaði sigurinn Sjá meira