Fótbolti

Segir skilið við bæði lands­lið og fé­lags­lið

Andri Broddason skrifar
Riyad Mahrez hefur segið skilið við bæði landslið Alsír og Al Ahli í Sádí Arabíu
Riyad Mahrez hefur segið skilið við bæði landslið Alsír og Al Ahli í Sádí Arabíu Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Riyad Mahrez hefur sagt skilið við bæði landslið sitt og félagslið eftir að hafa verið sleginn út af heimsmeistaramótinu.

Alsír komst í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta þar sem liðið mætti Sviss. Þar vann Sviss leikinn 2-0 og var Alsír slegið úr keppni. Eftir leikinn ákvað stærsta stjarna Alsíringa, Riyad Mahrez, að hætta með landsliðinu.

Í gær kom tilkynning frá Al Ahli í Sádí Arabíu sem sagði að Riyad Mahrez væri að yfirgefa félagið. Hann hefur verið þar í þrjú ár og vann Meistaradeild Asíu á síðasta tímabili.

Ekki er víst hvað tekur við hjá Mahrez en hann hefur ekki verið orðaður við önnur lið að svo stöddu.

Mahrez er 35 ára en stærsta afrek hans til þessa er líklegast þegar hann vann ensku úrvalsdeildina með Leicester City árið 2016. Eftir það varð hann leikmaður Manchester City þar sem hann vann þrennuna á Englandi ásamt fleiri titlum.

Einnig vann hann Afríkumótið með Alsír árið 2019 en þetta var aðeins í annað skiptið í sögunni sem Alsír varð Afríkumeistari.

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