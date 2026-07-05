Azzedine Ounahi hefur spilað frábærlega á heimsmeistaramótinu og skoraði fyrstu tvö mörk Marokkó í gær gegn Kanada. Marokkó tryggði sig í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins í gær en liðið mætir þar Frakklandi.
Ounahi er fæddur og uppalinn í Marokkó en flutti átján ára til Frakklands þar sem hann gekk til liðs við akademíu Strasbourg.
Leikmaðurinn vakti ekki athygli fyrr en á heimsmeistaramótinu árið 2022 sem haldið var í Katar. Þar átti Marokkó frábært mót og endaði í fjórða sæti mótsins. Fyrir síðasta heimsmeistaramót hafði Marokkó aldrei komist lengra en í 16-liða úrslit mótsins.
Í 16-liða úrslitum síðasta heimsmeistaramóts sló Marokkó út Spán eftir vítaspyrnukeppni. Í viðtali eftir leik hrósaði Luis Enrique, þjálfari Spánar, Ounahi mikið og gaf honum viðurnefnið „áttan“ (S. El Número Ocho).
Eftir heimsmeistaramótið í Katar var mikil eftirspurn eftir leikmanninum og endaði hann á því að fara til franska stórveldisins Marseille. Þaðan fór hann að láni til Panathinaikos í Grikklandi en hann náði sér aldrei almennilega á strik. Hann fann fyrir mikilli vanlíðan og það smitaðist í lélega framistöðu inni á vellinum.
Síðasta sumar fór hann yfir til Girona á Spáni sem spilar í B-deildinni þar. SamkvæmtiOunahi er þetta besta ákvörðun sem hann hefur tekið þar sem hann fann aftur gleðina við að spila fótbolta. Hann byrjaði að vinna með persónulegum þjálfara sem hjálpaði honum með mataræði og aukaæfingar.
Ounahi hefur reglulega verið kallaður „býflugan“ í Marokkó þar sem hann vinnur mikið á miðju vallarins. Hann nær að dekka stóran hluta vallarins og er alltaf mættur til að passa sitt mark. Í gær sýndi hann að hann getur einnig staðsett sig í sókn í báðum mörkum hans gegn Kanada.