„Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Gunnar Egill Daníelsson skrifar 5. júlí 2026 08:57 Lárus Orri er svekktur að hafa misst forystu leiksins gegn Blikum í gær ÍA Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA var undrandi á því að lið hans hafi tapað 1-2 fyrir Breiðabliki í 13. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á ELKEM vellinum á Akranesi í gær. „Ég upplifði hann þannig að við vorum virkilega með þennan leik, frá A til Ö fannst mér. Við vorum mun betri aðilinn í fyrri hálfleik. Ég man ekki eftir því að þeir hafi skapað sér nokkurn skapaðan hlut í fyrri hálfleik og fengum allavega tvö ef ekki þrjú mjög góð færi. Staðan var 1-0 í hálfleik en hefði átt að vera meiri en það, við hefðum átt að vera tveimur mörkum yfir. Komandi inn í seinni hálfleikinn var ég mjög rólegur. Það var lítið að gerast í leiknum og mér fannst við í rauninni stjórna leiknum án bolta. Þegar við fengum boltann vorum við með flott uppspil og mun hættulegri en þeir. Þetta mark sem þeir skora kemur svo upp úr þurru. Jafnvel eftir markið hjá þeim var í raun ekkert í kortunum að þeir væru að fara að setja annað mark. Það er með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik,“ sagði Lárus Orri við Sýn Sport eftir leik. Áttum að vera búnir að klára leikinn Fátt var í gangi í leiknum þegar ÍA var einu marki yfir en afdrifarík mistök Hauks Andra Haraldssonar á 64. mínútu leiddu til þess að Breiðablik jafnaði metin. Í kjölfarið náði Breiðablik svo að knýja fram sigurmark. „Við missum boltann á miðjum vellinum. En eins og með öll mörk má rekja það til mistaka. Við eigum innkast sem við köstum á leikmann sem er undir pressu, leikmaður undir pressu á erfiða sendingu og varnarmaður nær ekki að tækla boltann. Úr verður einhvern veginn úr engu staðan þrír á einn og þannig kemur markið. Mörkin komu svona. Það var raunverulega ekki það sem varð til þess að við töpuðum leiknum. Við hefðum bara átt að vera búnir að klára þennan leik,“ sagði þjálfarinn. Mjög ólík töp ÍA hefur nú tapað þremur leikjum í röð í Bestu deildinni en Lárus Orri var töluvert ánægðari með leikinn í dag samanborið við leikinn á undan, sem tapaðist 0-2 gegn Fram. „Þrír tapleikir í röð en þessi þrjú töp eru öll mjög ólík. Það er ekki hægt að tala um þetta tap við hliðina á tapinu á móti Fram. Þetta var allt annað og það er hellingur í þessum leik sem við tökum með okkur í næsta leik. Slæmt tap, svekkjandi tap en margir góðir hlutir. Mér líður betur núna en eftir Fram leikinn þó að núll stig séu niðurstaðan í þeim báðum,“ sagði Lárus Orri Sigurðsson að endingu í samtali við Sýn Sport. Íslenski boltinn Besta deild karla ÍA Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég Fótbolti Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Fótbolti Joey Chestnut gleypti 66 pylsur og vann í átjánda sinn Sport Fleiri fréttir „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Óvissa er um framtíð Rashford ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Baulað á enska landsliðið Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“ Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Glæsimark Sveindísar innsiglaði sigurinn Kólumbía áfram með eins marks sigri Vill endurgera AI myndband sem sprengdi netið Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Sjá meira