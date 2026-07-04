Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti

Lionel Messi var allt annað en sáttur með frammistöðu argentínska landsliðsins í naumum 3-2 sigri á Grænhöfðaeyjum í framlengingu en markahæsti maður HM benti á veikleika síns liðs í viðtali eftir leikinn.
„Í dag lögðum við mikið á okkur, eins og alltaf, og spiluðum vel, alveg eins og við segjum alltaf,“ sagði Messi eftir leikinn.
„En ég held að það mikilvægasta núna sé að hvíla sig, hugsa um það sem er fram undan og reyna að taka það jákvæða úr leiknum í dag. Fyrir utan að komast áfram þá held ég að það séu jákvæðir punktar því við gerðum nokkra góða hluti, en við þurfum líka að laga þá slæmu, sem ég held að hafi verið margir í dag,“ sagði Messi.
Messi opnaði markareikninginn með stórkostlegu marki en Grænhöfðaeyjar svöruðu fyrir sig og sendu leikinn í framlengingu. Þar komst Argentína yfir en eyþjóðin jafnaði metin aftur með marki sem gæti verið mark mótsins frá Sidny Lopes Cabral.
Messi: Argentina have 'many' things to correctLionel Messi said the Argentina have "many" things to improve after a nail-biting 3-2 win over Cape Verde in extra time on Friday night at Hard Rock Stadium Miami, pointing out his team's shortcomings in th… https://t.co/P2ryvQ2XVS— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) July 4, 2026
Messi: Argentina have 'many' things to correctLionel Messi said the Argentina have "many" things to improve after a nail-biting 3-2 win over Cape Verde in extra time on Friday night at Hard Rock Stadium Miami, pointing out his team's shortcomings in th… https://t.co/P2ryvQ2XVS
Sjálfsmark Diney Borges hjá Grænhöfðaeyjum eftir skalla frá Cristian Romero tryggði Argentínu forystuna fyrir fullt og allt og liðið komst áfram í 16-liða úrslit á sjötta heimsmeistaramótinu í röð. Seinni tvö mörkin komu bæði eftir hornspyrnur frá Messi.
Grænhöfðaeyjar skráðu sig á spjöld sögunnar á HM 2026 með því að verða minnsta þjóðin til að komast í útsláttarkeppni mótsins. Messi var fullur lofs um liðið, sem er í 67. sæti á heimslistanum, þegar hann talaði um hvernig Grænhöfðaeyjar gerðu Argentínu erfitt fyrir allan leikinn.
„Við vissum að þetta yrði mjög erfiður leikur; þetta lið hafði ekki tapað fyrir Spáni og Úrúgvæ af ástæðu. Við gerðum erfiðasta hlutann, sem var að finna fyrsta markið,“ sagði Messi.
„Við héldum að upp frá því myndum við byrja að finna okkar leik og vera afslappaðri, en það var þveröfugt. Við töpuðum boltanum, við lágum til baka, við gátum ekki pressað þá vel og þeir nýttu styrkleika sína. Við vissum að þetta yrði erfitt; þetta er útsláttarkeppni og enginn gefur þér neitt,“ sagði Messi.
„Við vissum að þetta yrði alls ekki auðvelt og það er það sem þetta heimsmeistaramót, sérstaklega, snýst um. Það er mjög jafnt, mjög flókið og hver einasti leikur verður gríðarlega erfiður,“ sagði Messi.
Argentína mætir Egyptalandi í 16-liða úrslitum keppninnar á þriðjudaginn.