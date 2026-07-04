Grindavík og Vestri mættust í tólftu umferð Lengjudeildar karla í dag. Leikurinn endaði markalaus í frekar tíðindalítlum leik.
Þetta er seinni leikur liðanna í Lengjudeildinni en þau mættust í fyrstu umferðinni. Þar skildu liðin jöfn 1-1. Leikurinn í dag spilaðist heldur rólega en einkenndist af því að Vestri hélt meira í boltann á meðan Grindavík reyndi að sækja með skyndisóknum.
Þegar byrjaði að líða á fyrri hálfleikinn fóru bæði lið að skapa sér færi og fékk Vestri tvö frábær færi undir lok hálfleiksins sem liðið náði ekki að nýta. Besta færi hálfleiksins fékk Vestri þegar Emmanuel Duah gerði sig lausan í markteig Grindavíkur en skaut boltanum fram hjá á ótrúlegan hátt.
Snemma í seinni hálfleik fellur Breki Þór Hermannsson við í teig Grindavíkur og Vestri vill fá víti. Dómarinn var hins vegar ekki á sama máli og lét leikinn halda áfram. Leikmenn Vestra verulega ósáttir en dómarinn hefur lokaorðið.
Þetta reyndist síðasta merka atvik leiksins og leikurinn endaði með markalausu jafntefli. Grindavík er sem stendur í tíunda sæti deildarinnar, tveim stigum á undan Ægi í því ellefta. Vestri er sem stendur í fjórða sæti en Leiknir getur komist yfir Vestra með sigri á Völsungi í dag.