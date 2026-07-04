Fótbolti

Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Fergu­son sá eini sem er hæfari en ég

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Carlo Ancelotti með svipbrigði á hliðarlínunni í leiknum á móti Japan í 32 liða úrslitunum á HM.
Carlo Ancelotti með svipbrigði á hliðarlínunni í leiknum á móti Japan í 32 liða úrslitunum á HM. Getty/Ulrik Pedersen

Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, svaraði efasemdarröddum á samfélagsmiðlum í Brasilíu og sagði að goðsögnin Sir Alex Ferguson, fyrrverandi stjóri Manchester United, væri eini þjálfarinn sem væri hæfari en hann.

Brasilía kom til baka á móti Japan eftir jöfnunarmark Casemiro í seinni hálfleik og sigurmark Gabriel Martinelli á fimmtu mínútu uppbótartíma tryggði Brasilíu 2-1 sigur. Liðið er því komið áfram í 16-liða úrslit þar sem það mætir Noregi á morgun.

Eftir leikinn var Ancelotti, sem stýrir landsliði í fyrsta sinn á ferlinum, mikið hrósað fyrir að hafa komið liðinu í gegnum erfiðleikana. Gagnrýnendur á samfélagsmiðlum viðurkenndu að þessi reyndi þjálfari, sem hefur unnið Meistaradeildina fimm sinnum og er þar með methafi, hefði vit á fótbolta.

Í viðtali við Folha de S. Paulo varði Ancelotti sig þegar hann var spurður út í þessi ummæli.

„Á Ítalíu er sagt að allir karlmenn vilji vera þjálfarar og allar konur arkitektar. Ég veit ekki hvort ég skil fótbolta eða ekki, en enginn getur dæmt mig út frá því,“ sagði Ancelotti.

„Það eina sem er víst er að ég hef undirbúið mig fyrir yfir 1.400 leiki. Það er kannski ekki nóg til að skilja fótbolta, en það er vissulega mikil reynsla,“ sagði Ancelotti.

„Aðeins einn maður hefur undirbúið sig fyrir fleiri leiki en ég: Alex Ferguson, sem hefur undirbúið sig fyrir yfir 2.000 leiki. Ég tek við ráðum frá öllum, en sá eini sem gæti raunverulega verið rétti aðilinn til að gefa mér ráð er Alex Ferguson,“ sagði Ancelotti.

„Ég er 100% viss um að ég er enginn snillingur, en á sama tíma er ég 100% viss um að ég er enginn bjáni,“ sagði Ancelotti.

Sigurvegari leiksins á morgun mætir annaðhvort gestgjöfunum Mexíkó eða Englandi í fjórðungsúrslitum.

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