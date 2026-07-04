Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júlí 2026 18:31 Carlo Ancelotti með svipbrigði á hliðarlínunni í leiknum á móti Japan í 32 liða úrslitunum á HM. Getty/Ulrik Pedersen Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, svaraði efasemdarröddum á samfélagsmiðlum í Brasilíu og sagði að goðsögnin Sir Alex Ferguson, fyrrverandi stjóri Manchester United, væri eini þjálfarinn sem væri hæfari en hann. Brasilía kom til baka á móti Japan eftir jöfnunarmark Casemiro í seinni hálfleik og sigurmark Gabriel Martinelli á fimmtu mínútu uppbótartíma tryggði Brasilíu 2-1 sigur. Liðið er því komið áfram í 16-liða úrslit þar sem það mætir Noregi á morgun. Eftir leikinn var Ancelotti, sem stýrir landsliði í fyrsta sinn á ferlinum, mikið hrósað fyrir að hafa komið liðinu í gegnum erfiðleikana. Gagnrýnendur á samfélagsmiðlum viðurkenndu að þessi reyndi þjálfari, sem hefur unnið Meistaradeildina fimm sinnum og er þar með methafi, hefði vit á fótbolta. 🚨🗣️ Carlo Ancelotti: "I've prepared for over 1,400 matches. That may not be enough to understand football, but it's certainly a good amount of experience.""Only one person has prepared more matches than me: Alex Ferguson, who has prepared for over 2,000. I take advice from… pic.twitter.com/G81Cz1VeNk— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 4, 2026 Í viðtali við Folha de S. Paulo varði Ancelotti sig þegar hann var spurður út í þessi ummæli. „Á Ítalíu er sagt að allir karlmenn vilji vera þjálfarar og allar konur arkitektar. Ég veit ekki hvort ég skil fótbolta eða ekki, en enginn getur dæmt mig út frá því,“ sagði Ancelotti. „Það eina sem er víst er að ég hef undirbúið mig fyrir yfir 1.400 leiki. Það er kannski ekki nóg til að skilja fótbolta, en það er vissulega mikil reynsla,“ sagði Ancelotti. „Aðeins einn maður hefur undirbúið sig fyrir fleiri leiki en ég: Alex Ferguson, sem hefur undirbúið sig fyrir yfir 2.000 leiki. Ég tek við ráðum frá öllum, en sá eini sem gæti raunverulega verið rétti aðilinn til að gefa mér ráð er Alex Ferguson,“ sagði Ancelotti. „Ég er 100% viss um að ég er enginn snillingur, en á sama tíma er ég 100% viss um að ég er enginn bjáni,“ sagði Ancelotti. Sigurvegari leiksins á morgun mætir annaðhvort gestgjöfunum Mexíkó eða Englandi í fjórðungsúrslitum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Fótbolti Heimsmeistarinn ætlar að slá brautarmetið Sport Baulað á enska landsliðið Fótbolti Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Fótbolti ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Íslenski boltinn Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Fótbolti „Ég kom fram og mamma var grátandi“ Sport Brautarmet féllu hvert á fætur öðru í Dyrafjallahlaupinu Sport Vill endurgera AI myndband sem sprengdi netið Fótbolti Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Fótbolti Fleiri fréttir Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Óvissa er um framtíð Rashford ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Baulað á enska landsliðið Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“ Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Glæsimark Sveindísar innsiglaði sigurinn Kólumbía áfram með eins marks sigri Vill endurgera AI myndband sem sprengdi netið Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Sunderland hafnar tilboði gamla þjálfara hans Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Heldur toppsætinu í Færeyjum Nýr þjálfari Ronaldo og félaga Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Verið er að selja miða á 16-liða úrslitin á margar milljónir Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Mo Salah klár fyrir kvöldið Haaland útskýrir kossinn Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Sjá meira