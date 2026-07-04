Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júlí 2026 23:16 Sidny Lopes Cabral fagnaði marki sínu með því að hlaupa upp í stúku og faðma kærustu sína. Getty/Jussi Eskola Sidny Lopes Cabral var óvænt stjarna Grænhöfðaeyja í dramatísku 3-2 tapi liðsins á móti heimsmeisturum Argentínu í 32 liða úrslitum. Það var ekki bara að hann skoraði eitt af fallegustu mörkum mótsins heldur líka hvernig hann fagnaði marki sínu. Cabral jafnaði metin í 2-2 í framlengingunni með stórkostlegu skoti eftir að hafa leikið illa á Liverpool-manninn Alexis Mac Allister. Markið var mikið áfall fyrir Argentínumenn en enn eitt dæmið um magnaðan baráttuanda nýliðanna frá þessu litla eyjasamfélagi í Atlantshafinu. View this post on Instagram A post shared by Whistle (@whistlesports) Eftir að hafa skorað jöfnunarmarkið gegn Argentínu þaut Sidny Lopes Cabral upp í stúku til að fagna með kærustu sinni, Jayley Cruz. Þegar hann kom þangað var hún ekki í fremstu röð, sem gerði það erfitt að koma auga á hana. Starfsmenn reyndu að vísa honum aftur inn á völlinn en Cabral neitaði að fara fyrr en hann fann hana og faðmaði hana síðan innilega og í nokkrar sekúndur trúðu þau hvorugt því sem hafði gerst. Jayley, sem stundar nú nám við Háskólann í hagnýtum vísindum í Hollandi, hefur verið viðstödd á hverjum leik og hvatt varnarmann Trabzonspor og landsliðið áfram í sögulegri frammistöðu Grænhöfðaeyja. View this post on Instagram A post shared by Football Tweet (@footballtweet) Þótt þetta hafi á endanum verið í tapleik er þetta augnablik sem þau munu muna alla ævi. Fögnuður hans var algjör tilfinningarússíbani, en það var aðeins ein manneskja sem hann vildi deila því með. „Ég elska þig, ég elska þig.“ Þetta voru nákvæm orð Jayley da Cruz til Sidny Lopes Cabral eftir að hann hljóp til hennar til að fagna markinu. Hún hefur einnig sent manni sínum kveðju á samfélagsmiðlum. „Ég hef alltaf vitað hvers þú ert megnugur, en að sjá allan heiminn verða vitni að því líka er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Ég held að andlitið á mér hafi ekki getað falið hversu hissa ég var. Ég veit hversu miklu þú hefur fórnað og hversu mikið þú hefur lagt á þig til að komast hingað. Þess vegna þýðir þetta augnablik svo miklu meira en bara mark, skrifaði Jayley Cruz. „Ég er svo stolt af manninum sem þú ert, bæði innan og utan vallar. Enginn á þetta meira skilið en þú. Ég mun að eilífu vera þinn stærsti aðdáandi í gegnum súrt og sætt. Ég elska þig,“ skrifaði Jayley. View this post on Instagram A post shared by J.D.C (@jayleydacruz) HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar Mest lesið Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Heimsmeistarinn ætlar að slá brautarmetið Sport Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Fótbolti „Ég kom fram og mamma var grátandi“ Sport Baulað á enska landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Óvissa er um framtíð Rashford ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Baulað á enska landsliðið Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“ Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Glæsimark Sveindísar innsiglaði sigurinn Kólumbía áfram með eins marks sigri Vill endurgera AI myndband sem sprengdi netið Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Sunderland hafnar tilboði gamla þjálfara hans Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Heldur toppsætinu í Færeyjum Nýr þjálfari Ronaldo og félaga Sjá meira