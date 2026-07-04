Fótbolti

Skoraði eitt fal­legasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sidny Lopes Cabral fagnaði marki sínu með því að hlaupa upp í stúku og faðma kærustu sína.
Sidny Lopes Cabral fagnaði marki sínu með því að hlaupa upp í stúku og faðma kærustu sína. Getty/Jussi Eskola

Sidny Lopes Cabral var óvænt stjarna Grænhöfðaeyja í dramatísku 3-2 tapi liðsins á móti heimsmeisturum Argentínu í 32 liða úrslitum. Það var ekki bara að hann skoraði eitt af fallegustu mörkum mótsins heldur líka hvernig hann fagnaði marki sínu.

Cabral jafnaði metin í 2-2 í framlengingunni með stórkostlegu skoti eftir að hafa leikið illa á Liverpool-manninn Alexis Mac Allister. Markið var mikið áfall fyrir Argentínumenn en enn eitt dæmið um magnaðan baráttuanda nýliðanna frá þessu litla eyjasamfélagi í Atlantshafinu.

Eftir að hafa skorað jöfnunarmarkið gegn Argentínu þaut Sidny Lopes Cabral upp í stúku til að fagna með kærustu sinni, Jayley Cruz. Þegar hann kom þangað var hún ekki í fremstu röð, sem gerði það erfitt að koma auga á hana.

Starfsmenn reyndu að vísa honum aftur inn á völlinn en Cabral neitaði að fara fyrr en hann fann hana og faðmaði hana síðan innilega og í nokkrar sekúndur trúðu þau hvorugt því sem hafði gerst.

Jayley, sem stundar nú nám við Háskólann í hagnýtum vísindum í Hollandi, hefur verið viðstödd á hverjum leik og hvatt varnarmann Trabzonspor og landsliðið áfram í sögulegri frammistöðu Grænhöfðaeyja.

Þótt þetta hafi á endanum verið í tapleik er þetta augnablik sem þau munu muna alla ævi.

Fögnuður hans var algjör tilfinningarússíbani, en það var aðeins ein manneskja sem hann vildi deila því með.

„Ég elska þig, ég elska þig.“ Þetta voru nákvæm orð Jayley da Cruz til Sidny Lopes Cabral eftir að hann hljóp til hennar til að fagna markinu.

Hún hefur einnig sent manni sínum kveðju á samfélagsmiðlum.

„Ég hef alltaf vitað hvers þú ert megnugur, en að sjá allan heiminn verða vitni að því líka er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Ég held að andlitið á mér hafi ekki getað falið hversu hissa ég var. Ég veit hversu miklu þú hefur fórnað og hversu mikið þú hefur lagt á þig til að komast hingað. Þess vegna þýðir þetta augnablik svo miklu meira en bara mark, skrifaði Jayley Cruz.

„Ég er svo stolt af manninum sem þú ert, bæði innan og utan vallar. Enginn á þetta meira skilið en þú. Ég mun að eilífu vera þinn stærsti aðdáandi í gegnum súrt og sætt. Ég elska þig,“ skrifaði Jayley.

HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar

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