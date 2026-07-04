Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“

Lisandro Martinez skoraði mark og gaf frábæra stoðsendingu gegn Grænhöfðaeyjum í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Mark hans í lok framlengingarinnar bjargaði Argentínu frá þeim skell að detta út gegn Grænhöfðaeyjum.
Lisandro Martinez byrjaði sinn feril í heimalandinu sínu og sló strax í gegn þar sem varnarmaður. Hann var óhræddur við að tækla menn og fékk viðurnefnið „slátrarinn“ í heimalandinu sínu en það gælunafn hefur fylgt honum síðan.
Eftir að hafa byrjað ferilinn í Argentínu var hann keyptur yfir til Ajax árið 2019. Þar vann hann hollensku úrvalsdeildina í tvígang. Þjálfari hans þar var Erik Ten Hag en hann fékk svo starf hjá Manchester United. Ten Hag var ánægður með störf Martinez og sannfærði Manchester United um að kaupa hann frá Ajax.
Gengi Martinez hefur verið sveiflukennt hjá Manchester United en hann er búinn að vera óheppinn með meiðsli. Þrátt fyrir það hefur hann spilað vel þegar hann er heill heilsu og hann sýndi það í leiknum gegn Grænhöfðaeyjum í gær.
Markið hans gegn Grænhöfðaeyjum var fyrsta markið hans á heimsmeistaramóti í fótbolta en þetta var aðeins hans annað mark fyrir landsliðið. Þrátt fyrir að mörkin séu ekki mörg eru fá mörk jafn mikilvæg og markið sem hann skoraði í gær.