Vozinha, markmaður Grænhöfðaeyja, datt út í 32-liða úrslitum gegn Argentínu í dramatískum leik. Markmaðurinn vakti mikla athygli og er kominn með yfir tuttugu milljónir fylgjenda.
Josimar Dias, sem er einnig kallaður Vozinha, hefur átt ævintýralegt heimsmeistaramót. Þessi fertugi markmaður var lítt þekktur í knattspyrnuheiminum en hann hefur heldur betur vakið athygli eftir heimsmeistaramótið.
Strax í fyrsta leik Grænhöfðaeyja vakti hann athygli eftir að hafa haldið hreinu gegn Spáni. Þar var hann valinn maður leiksins en það vakti athygli að hann grét eftir leik. Ástæðan fyrir tárunum er vegna þess að móðir hans fékk ekki leyfi til að komast á leikinn.
Cape Verde goalkeeper Vozinha gained 18M+ followers during the World Cup 🤯🔥An unforgettable run for the 40-year-old 👏 pic.twitter.com/5SOVJvPWYe— Bleacher Report (@BleacherReport) July 4, 2026
Cape Verde goalkeeper Vozinha gained 18M+ followers during the World Cup 🤯🔥An unforgettable run for the 40-year-old 👏 pic.twitter.com/5SOVJvPWYe
Eftir fyrsta leikinn jókst fylgjendafjöldi hans mikið og hefur hann haldið áfram að hækka. Hann hefur farið úr tæpum 50 þúsund fylgjendum yfir í rúmlega tuttugu milljónir fylgjenda. Vozinha er leikmaður Chaves sem spilar í portúgölsku B-deildinni.
Þetta minnir okkur Íslendinga á atvikið þegar fylgjendafjöldi Rúriks Gíslasonar hækkaði töluvert á heimsmeistaramótinu í Rússlandi 2018.