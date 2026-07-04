Sveindís Jane Jónsdóttir var á skotskónum í nótt þegar lið hennar, Angel City, tók á móti Orlando Pride í bandarísku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær.
Tímabilið hefur byrjað vel fyrir Sveindísi Jane Jónsdóttur hjá Angel City en í nótt skoraði hún fjórða mark sitt á tímabilinu í átta leikjum. Angel City var mun minna með boltann í leiknum en skapaði sér fleiri og hættulegri færi heldur en Orlando Pride.
Mark Sveindísar var ekki af verri endanum þar sem hún vann boltann sjálf á hægri kantinum og keyrði að marki andstæðinganna. Þar var hún komin í þröngt færi en lét samt vaða á markið og hafði Anna Moorhouse, markvörður Orlando Pride, engin svör við skoti Sveindísar.
View this post on Instagram A post shared by Sports on Prime (@sportsonprime)
A post shared by Sports on Prime (@sportsonprime)
Þetta var annað mark Angel City í leiknum og innsiglaði sigurinn fyrir liðið. Fyrra mark liðsins skoraði Maiara Niehues á 36. mínútu. Þetta voru einu mörk leiksins og vann Angel City sannfærandi 2-0 sigur.
Angel City er sem stendur í níunda sæti NWSL-deildarinnar í Bandaríkjunum, einu stigi frá sæti í umspili. Næsta lið fyrir ofan Angel City er Orlando Pride og því var þetta mikilvægur sigur fyrir liðið í baráttunni um að komast í umspil NWSL-deildarinnar.