Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 3. júlí 2026 22:16 Jóhannes Karl sættir sig við stigið á Kapplakrika. Pawel/Vísir Eftir leik var Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, spurður hvort úrslit leiksins hafi verið sanngjörn. „Já að einhverju leyti. Mér fannst við gera þokkalega vel í fyrri hálfleik sérstaklega og vorum að komast í ágætis stöður. Við spiluðum í gegnum fyrstu pressuna og náðum aðeins að opna Stjörnuna, sérstaklega í fyrri hálfleik.“ „Mér fannst þeir vera við stjórnvölin í seinni hálfleik, þó svo að við höfðum varist vel í okkar vítateig og fengið mikið af hornum þá gerðum við það þokkalega vel. Við fengum svo einhver færi í skyndisóknum. Kjartan Kári fær alveg ágætis færi hérna í lokinn og kannski að einhverju leyti sanngjörn niðurstaða.“ „Ég var virkilega ánægður með það sem mínir menn voru tilbúnir að leggja á sig. Þeir börðust frá fyrstu til síðustu mínútu og stóðu saman á erfiðum köflum í seinni hálfleik og ég er sáttur með það.“ Jóhannes Karl var ósáttur með að fá á sig jöfnunarmark strax úr horni skömmu eftir að hafa komist yfir í leiknum. „Við erum svolítið sofandi í horninu. Það á ekki að vera hægt að fá svona frían skalla. Við fengum mark á okkur mjög snemma aftur og það var pínu högg, samt sem áður ánægður með leikmennina. Þeir létu það ekkert á sig fá, héldu bara áfram. Við hefðum alveg getað verið í betri stöðu eftir fyrri hálfleikinn. Stjarnan þrýsti okkur svolítið til baka og undir lokin vantaði orku hjá okkur til að stíga upp.“ FH hefur nú farið taplaust í gegnum fjóra leiki. Jóhannes Karl er afar sáttur með það en langar í fleiri sigra. „Jákvætt að hafa ekki tapað núna í fjóra leiki, en auðvitað erum við hérna til þess að sækja sigra sérstaklega á heimavelli. Við höldum því hundrað prósent áfram. Það er stígandi í því sem við erum að gera og mikil samheldni í þessum hóp og þetta er þéttur hópur og andi í mönnum, ég fíla það. Við erum bara hægt og rólega að reyna að bæta okkur og mér sýnist við vera á réttri leið með það.“ Besta deild karla FH Íslenski boltinn Mest lesið Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Fótbolti Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Argentína - Grænhöfðaeyjar | Davíð mætir Golíat Fótbolti Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Haaland útskýrir kossinn Fótbolti Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Fleiri fréttir Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Xhaka neitaði að fara til síns gamla þjálfara Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Argentína - Grænhöfðaeyjar | Davíð mætir Golíat Heldur toppsætinu í Færeyjum Nýr þjálfari Ronaldo og félaga Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Verið er að selja miða á 16-liða úrslitin á margar milljónir Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Mo Salah klár fyrir kvöldið Haaland útskýrir kossinn Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Sjá meira