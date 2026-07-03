Fótbolti

Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Jóhannes Karl sættir sig við stigið á Kapplakrika.
Jóhannes Karl sættir sig við stigið á Kapplakrika. Pawel/Vísir

Eftir leik var Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, spurður hvort úrslit leiksins hafi verið sanngjörn.

„Já að einhverju leyti. Mér fannst við gera þokkalega vel í fyrri hálfleik sérstaklega og vorum að komast í ágætis stöður. Við spiluðum í gegnum fyrstu pressuna og náðum aðeins að opna Stjörnuna, sérstaklega í fyrri hálfleik.“

„Mér fannst þeir vera við stjórnvölin í seinni hálfleik, þó svo að við höfðum varist vel í okkar vítateig og fengið mikið af hornum þá gerðum við það þokkalega vel. Við fengum svo einhver færi í skyndisóknum. Kjartan Kári fær alveg ágætis færi hérna í lokinn og kannski að einhverju leyti sanngjörn niðurstaða.“

„Ég var virkilega ánægður með það sem mínir menn voru tilbúnir að leggja á sig. Þeir börðust frá fyrstu til síðustu mínútu og stóðu saman á erfiðum köflum í seinni hálfleik og ég er sáttur með það.“

Jóhannes Karl var ósáttur með að fá á sig jöfnunarmark strax úr horni skömmu eftir að hafa komist yfir í leiknum.

„Við erum svolítið sofandi í horninu. Það á ekki að vera hægt að fá svona frían skalla. Við fengum mark á okkur mjög snemma aftur og það var pínu högg, samt sem áður ánægður með leikmennina. Þeir létu það ekkert á sig fá, héldu bara áfram. Við hefðum alveg getað verið í betri stöðu eftir fyrri hálfleikinn. Stjarnan þrýsti okkur svolítið til baka og undir lokin vantaði orku hjá okkur til að stíga upp.“

FH hefur nú farið taplaust í gegnum fjóra leiki. Jóhannes Karl er afar sáttur með það en langar í fleiri sigra.

„Jákvætt að hafa ekki tapað núna í fjóra leiki, en auðvitað erum við hérna til þess að sækja sigra sérstaklega á heimavelli. Við höldum því hundrað prósent áfram. Það er stígandi í því sem við erum að gera og mikil samheldni í þessum hóp og þetta er þéttur hópur og andi í mönnum, ég fíla það. Við erum bara hægt og rólega að reyna að bæta okkur og mér sýnist við vera á réttri leið með það.“

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