Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Andri Broddason skrifar 3. júlí 2026 23:15 Yamal var valinn maður leiksins gegn Austurríki en ekki eru allir sammála valinu. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) Lamine Yamal var valinn maður leiksins þegar Spánn mætti Austurríki í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Hann hvorki skoraði né lagði upp í leiknum. Spánn var mun betri aðilinn í 3-0 sigri gegn Austurríki í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Margir leikmenn Spánar áttu flottan leik en einhverjir velta fyrir sér hvers vegna Yamal var valinn maður leiksins. View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup) Mikel Oyarzabal, liðsfélagi Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad, skoraði tvö frábær mörk í leik gærkvöldsins. Sömuleiðis átti Marc Cucurella frábæran leik þar sem hann gaf tvær stoðsendingar í leiknum. Cucurella skoraði einnig mark sem var dæmt af vegna brots á Alexander Schlager í marki Austurríkis. Spurningar vakna um hvað þeim sem velja mann leiksins finnst mikilvægt í fari leikmanna. Samkvæmt þessu er hvorki lögð áhersla á að skora mörk né leggja þau upp. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Fótbolti Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Argentína - Grænhöfðaeyjar | Davíð mætir Golíat Fótbolti Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Haaland útskýrir kossinn Fótbolti Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Fleiri fréttir Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Xhaka neitaði að fara til síns gamla þjálfara Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Argentína - Grænhöfðaeyjar | Davíð mætir Golíat Heldur toppsætinu í Færeyjum Nýr þjálfari Ronaldo og félaga Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Verið er að selja miða á 16-liða úrslitin á margar milljónir Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Mo Salah klár fyrir kvöldið Haaland útskýrir kossinn Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Sjá meira