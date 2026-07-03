Fótbolti

Átti Yamal skilið að vera maður leiksins?

Andri Broddason skrifar
Yamal var valinn maður leiksins gegn Austurríki en ekki eru allir sammála valinu.
Yamal var valinn maður leiksins gegn Austurríki en ekki eru allir sammála valinu. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Lamine Yamal var valinn maður leiksins þegar Spánn mætti Austurríki í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Hann hvorki skoraði né lagði upp í leiknum.

Spánn var mun betri aðilinn í 3-0 sigri gegn Austurríki í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Margir leikmenn Spánar áttu flottan leik en einhverjir velta fyrir sér hvers vegna Yamal var valinn maður leiksins.

Mikel Oyarzabal, liðsfélagi Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad, skoraði tvö frábær mörk í leik gærkvöldsins. Sömuleiðis átti Marc Cucurella frábæran leik þar sem hann gaf tvær stoðsendingar í leiknum. Cucurella skoraði einnig mark sem var dæmt af vegna brots á Alexander Schlager í marki Austurríkis.

Spurningar vakna um hvað þeim sem velja mann leiksins finnst mikilvægt í fari leikmanna. Samkvæmt þessu er hvorki lögð áhersla á að skora mörk né leggja þau upp.

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