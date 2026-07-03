Xhaka neitaði að fara til síns gamla þjálfara Andri Broddason skrifar 3. júlí 2026 22:00 Granit Xhaka er mikilvægur hlekkur í liði Sunderland sem verður í Evrópudeildinni á næsta tímabili. Vísir/Getty Granit Xhaka mun halda áfram hjá Sunderland í ensku úrvalsdeildinni þrátt fyrir að Chelsea hafi boðið í hann. Þjálfari Chelsea hefur þjálfað hann áður. Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, vildi fá Granit Xhaka frá Sunderland. Þeir eru kunnugir hvor öðrum en þeir fögnuðu góðu gengi saman hjá Bayer Leverkusen. Xhaka stóð sig vel með nýliðum Sunderland í ensku úrvalsdeildinni sem endaði í sjöunda sæti og tryggði sig í Evrópudeildina á næsta tímabili. Sunderland vildi ekki losa sig við Xhaka enda reynslumikill og mikilvægur leikmaður fyrir liðið. Chelsea bauð átta milljónir punda í leikmanninn en Xhaka vann þýsku úrvalsdeildina með Bayer Leverkusen undir stjórn Xabi Alonso, núverandi þjálfara Chelsea. Sunderland horfir á Xhaka sem mikilvægan hlut liðsins innan sem utan vallar. Liðinu finnst mikilvægt að halda honum nú þegar liðið verður í Evrópukeppni á næsta tímabili. Gengi Sunderland hefur verið gott en á fjórum árum fór liðið úr ensku C-deildinni yfir í Evrópukeppni. Enski boltinn Sunderland AFC Chelsea FC Mest lesið Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Fótbolti Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Haaland útskýrir kossinn Fótbolti Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Fleiri fréttir Xhaka neitaði að fara til síns gamla þjálfara Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Argentína - Grænhöfðaeyjar | Davíð mætir Golíat Heldur toppsætinu í Færeyjum Nýr þjálfari Ronaldo og félaga FH - Stjarnan | Hart barist í Krikanum Verið er að selja miða á 16-liða úrslitin á margar milljónir Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Mo Salah klár fyrir kvöldið Haaland útskýrir kossinn Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Sjá meira