Granit Xhaka mun halda áfram hjá Sunderland í ensku úrvalsdeildinni þrátt fyrir að Chelsea hafi boðið í hann. Þjálfari Chelsea hefur þjálfað hann áður.
Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, vildi fá Granit Xhaka frá Sunderland. Þeir eru kunnugir hvor öðrum en þeir fögnuðu góðu gengi saman hjá Bayer Leverkusen. Xhaka stóð sig vel með nýliðum Sunderland í ensku úrvalsdeildinni sem endaði í sjöunda sæti og tryggði sig í Evrópudeildina á næsta tímabili.
Samkvæmt Sky Sports vildi Sunderland ekki losa sig við Xhaka enda reynslumikill og mikilvægur leikmaður fyrir liðið. Chelsea bauð átta milljónir punda í leikmanninn en Xhaka vann þýsku úrvalsdeildina með Bayer Leverkusen undir stjórn Xabi Alonso, núverandi þjálfara Chelsea.
Sunderland horfir á Xhaka sem mikilvægan hlut liðsins innan sem utan vallar. Liðinu finnst mikilvægt að halda honum nú þegar liðið verður í Evrópukeppni á næsta tímabili.
Gengi Sunderland hefur verið gott en á fjórum árum fór liðið úr ensku C-deildinni yfir í Evrópukeppni.