Ástralinn Ange Postecoglou hefur verið ráðinn sem þjálfari Al Nassr í Sádí Arabíu. Hann skrifar undir tveggja ára samning við félagið.
Ange Postecoglou hefur flakkað milli liða á síðustu árum og nú hefur hann fundið sér nýtt lið í Sádí Arabíu. Hann skrifar undir tveggja ára samning við félagið og mun þjálfa þar leikmenn á borð við Cristiano Ronaldo og Sadio Mane.
It's official: ✍️Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛He signed a contract for 2 seasons.Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026
It's official: ✍️Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛He signed a contract for 2 seasons.Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy
Postecoglou byrjaði þjálfaraferilinn sinn í heimalandi sínu Ástralíu. Þar þjálfaði hann unglingalandsliðið og færði sig síðan yfir í félagsliðin þar í landi. Árið 2021 fékk hann fyrsta þjálfarastarfið sitt í Evrópu þegar hann byrjaði að þjálfa sögufræga liðið Celtic frá Skotlandi. Hann var sigursæll þar og vann fimm titla fyrir Celtic á aðeins tveim tímabilum.
Eftir gott gengi hjá Celtic var hann ráðinn sem þjálfari Tottenham og var hann þar einnig í tvö tímabil. Á fyrsta tímabilinu hans endaði hann í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og tryggði liðinu sæti í Evrópudeildinni.
Tímabilið 2024-2025 setti Postecoglou alla einbeitingu á gengi liðsins í Evrópudeildinni og hugsaði minna um gengi liðsins í deildinni. Hann endaði á að vinna Evrópudeildina eftir að hafa unnið Manchester United í úrslitaleiknum. Þetta var fyrsti Evróputitill Tottenham síðan 1984.
Þrátt fyrir að hafa unnið Evrópudeildina þá endað hann í sautjánda sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Það var aðeins einu sæti fyrir ofan fall og var það óásættanlegt að mati stjórnar Tottenham sem ákvað að reka Postecoglou í júní 2025.
Í september sama ár er Postecoglou ráðinn til Nottingham Forest eftir að Nuno Espirito Santo var rekinn frá félaginu snemma á tímabilinu. Sú dvöl varði stutt en Postecoglou var rekinn þaðan rétt rúmum mánuði síðar. Tilkynningin um brottför hans barst aðeins átján mínútum eftir að Nottingham Forest tapaði gegn Chelsea á heimavelli 3-0.
Postecoglou tekur við af Jorge Jesus hjá Al Nassr en hann steig frá þjálfun félagsins eftir að hafa unnið úrvalsdeildina í Sádí Arabíu með félaginu. Postecoglou getur því gert Cristiano Ronaldo og félaga í Al Nassr að Sádí Arabíumeisturum annað tímabilið í röð.