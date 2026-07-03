Miðar á leik Mexíkó og Englands í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta eru búnir að hækka margfalt í verði. Verið er að selja þá á formlegum endursöluvef á vegum Fifa.
Mikil spenna er fyrir leik Mexíkó og Englands í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Eftirspurnin eftir miðum á leikinn er það mikil að verið er að selja miða á margfalt hærra verði en þeir voru keyptir á. Dýrustu miðarnir á endursöluvefnum voru keyptir á 460 pund eða 77 þúsund krónur og eru þetta fjórir miðar saman. Nú er verið að selja hvorn miðann á tæp 23 þúsund pund hvorn eða á tæpar fjórar milljónir.
Auk þess sem verðið á miðunum er búið að hækka í himinháar upphæðir þarf kaupandi endursölumiðanna að borga 15 prósent af miðaverðinu til Fifa. Á dýrustu miðunum er það um 760 þúsund sem bætast ofan á miðaverðið. Seljandinn þarf einnig að greiða sín 15 prósent til Fifa en það skilur seljandann samt eftir í miklum gróða.
Ódýrustu miðarnir sem hægt er að kaupa eru í kringum tvö þúsund og sex hundruð pund eða um rúmlega fjögur hundruð þúsund krónur. Það er tólfföld hækkun á miðanum en hann var upprunalega keyptur á 224 pund eða 38 þúsund krónur.
Þeir stuðningsmenn Englands sem keyptu upphaflegu miðana gátu ekki keypt þá fyrr en sæti Englands í 16-liða úrslitum var tryggt. Þeir fóru því einungis í sölu eftir að England vann Kongó í 32-liða úrslitum síðasta miðvikudag.