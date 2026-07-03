Kántrísöngkonan Dolly Parton var ein þeirra sem hlutu styrk frá þeim Taylor Swift og Travis Kelce en stjörnuparið hefur verið saman í um þrjú ár. Þrátt fyrir að það hafi að mestu leyti tekist að halda undirbúningi brúðkaups þeirra úr fjölmiðlaumfjöllun hafa sumar bandarískar fréttastofur greint frá því að hátíðarhöldin hafi hafist í gærkvöldi og að parið gifti sig á næstu dögum.
Nú hefur Dolly Parton birt myndband á Facebook-síðu sinni þar sem hún þakkar kærlega fyrir styrk sem hún hlaut og hljóðar upp á tvær milljónir dala eða ríflega tvö hundruð og fimmtíu milljónir íslenskra króna.
„Ég er orðlaus og yfir mig glöð af þakklæti,“ segir hún en styrkurinn rennur til bókasafns sem hún heldur úti þar sem ókeypis bækur eru gefnar börnum reglulega frá fæðingu og þar til þau byrja í skóla á þátttökusvæðum.
Á fimmtudagskvöldið gáfu hjónin alls 26 milljónir dala til góðgerðarmála í Bandaríkjunum sem standa þeim nærri, þar á meðal samtök í New York, Nashville, þar sem Swift hóf tónlistarferil sinn, og Kansas City, heimabæ NFL-liðs Kelce. Það samsvarar rúmum þremur milljörðum íslenskra króna.
Fulltrúar Swift, án þess að minnast á brúðkaupið, sögðu BBC News að gjöfin, sem innihélt matvælabanka, væri fyrir „góðgerðarmál víðs vegar um Bandaríkin“.
„Nú er augljóst að þið tvö hafið gert það að gefa til baka að lykilatriði í lífi ykkar. Svo, heyrðu, þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það? Því það verður einstakt barn,“ segir Dolly einnig í myndbandinu sem má sjá hér að neðan.
Hún segir markmið Dollywood-stofnunarinnar vera „að láta sig dreyma meira, láta sér þykja vænt um fleira, læra meira og vera meira“.
Þá þakkar hún aftur fyrir gjöfina og heitir því að halda áfram sínu hjálparstarfi með það að markmiði „á enn stærri hátt núna, með peningunum ykkar“. Svo segist hún ávallt munu elska þau, líklega með vísun í smellinn „I will always love you“ sem hún sló í gegn með á áttunda áratug síðustu aldar.