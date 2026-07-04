Erling Haaland og Vinicius Junior munu eigast við á heimsmeistaramóti karla annað kvöld er Noregur og Brasilía takast á í 16-liða úrslitum mótsins. Myndband útbúið af gervigreind af þeim tveimur í aðdraganda leiksins hefur vakið heimsathygli.
Myndbandið er úr kvikmyndinni White Chicks frá árinu 2004 þar sem Wayans-bræður leika lögreglumenn sem dulbúa sig sem hvítar konur til að leysa eiturlyfjamál.
Í einni senunni fer annar bróðirinn, dulbúinn sem kona, á stefnumót með fótboltakempu sem leikin er af Terry Crews. Sá söng lagið Thousand Miles með Vanessu Carlton í senu sem talin er hafa átt mikið í því að Crews, sem þá var lítt þekktur, hafi skotist upp á stjörnuhimininn.
Os memes estão demais…🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yOxM18RUA1— Isabelle Formiga (@FormigaIsabelle) July 2, 2026
Os memes estão demais…🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yOxM18RUA1
Í myndskeiðinu sem skekur nú netheima er Vinicius settur í hlutverk Crews og Haaland í það bróðursins í dulargervinu.
Haaland og Vinicius virðast báðir hafa gaman að myndbandinu en sá norski merkti Vincius í ummælum við myndskeiðið og sagði þá þurfa að endurgera það. Vinicius tók undir með miklum hlátri.
Terry Crews hefur þá einnig líst yfir ánægju sinni með myndskeiðið og hafði gaman að.
Einhverjir kunna að gagnrýna Haaland, að hann sé með hugann við grínmyndbönd þegar fram undan er stærsti leikur í sögu norsks fótbolta.
Noregur er að taka þátt á HM í fyrsta sinn frá árinu 1998 og getur komist í 8-liða úrslit í fyrsta sinn, vinni liðið Brasilíu er liðin eigast við klukkan átta annað kvöld.